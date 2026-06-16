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桃園市八德塞車夢魘解決了！耗時八年、延平路全線通車 這區受惠最大

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
桃園市「延平路延伸至和平路道路新闢道路工程」第三期通車，市府工務局表示，工程完工後，將大幅提升桃園區與八德區間交通連結。圖／桃園市工務局提供
桃園市「延平路延伸至和平路道路新闢道路工程」第三期通車，市府工務局表示，工程完工後，將大幅提升桃園區與八德區間交通連結。圖／桃園市工務局提供

桃園市八德通勤族最怕的塞車夢魘見曙光。延平路全線通車，為八德新增南北向動脈，紓解介壽路尖峰擁堵。信義房屋在地專家表示，延平路全線工程歷時八年、斥資八億元，除改善交通，更有助商圈平衡發展，為周遭房市注入新動能。

八德區鄰近桃園火車站，且有國道加持，受惠交通之便，聚集許多通勤人口。信義房屋大湳店經理涂仁鋕表示，一直以來八德區整體通勤動線高度仰賴介壽路，惟在人口增長，加劇尖峰時間壅擠堵塞，加上介壽路正逢捷運動工的交通黑暗期，在地飽受塞車之苦，特別是接壤火車站的大湳商圈，在延平路通車後，區域交通明顯改善。

涂仁鋕說明，八德接壤龜山、平鎮、中壢、內壢等工業區聚落，吸引這些區域的就業族群到此居住；其中位於北八德的大湳商圈生活機能完整，生活採買需求有大湳傳統市場、家樂福、大全聯等超市，有各大行庫、診所、公園綠地、各級學校，周遭亦有大型醫院，食衣住行兼備加上房價相對親民，成為外來族群的首選。

大湳商圈以自住客為主，除了在地居民，以換屋族居多，特別是來自雙北市的客群。涂仁鋕表示，除了交通優勢，大湳生活機能集中、大多步行可達，生活便利度不亞於雙北市，加上物件坪數較大，價格親民，雖屋齡相較重劃區高一些，仍使大湳成為換屋族高度指名區域。

涂仁鋕介紹，大湳發展較久物件類型多元，包括公寓、電梯產品與透天兼備，其中又以電梯產品最熱門。透天別墅較集中在忠勇街一帶，屋齡10~19年間、建坪約在68到88坪的透天產品，總價落在2,000萬元至2,800萬元。

大湳商圈主力物件以三房含車位的電梯物件為主，權狀坪數大致都落在46到48坪左右，屋齡10~19年者，總價在1,500萬元到1,700萬元之間；類似坪數但屋齡再高些的20-29年左右的三房車華廈產品，價格則在1,000萬元到1,150萬元左右。

信義房屋桃三區協理王憲正表示，交通建設往往是城市發展的重要先行指標，在縱向路網打通後，未來還有橫向道路開闢銜接六號生活圈，串聯桃園、八德、平鎮及龍潭交通路網，料將成為帶動地方發展的重要動脈。因此延平路全線通車不只是道路開放，更代表八德整體都市發展邁入新的階段，隨著重大建設持續落實，區域居住與投資價值可望同步提升。

塞車 桃園 信義房屋

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