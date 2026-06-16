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綠民代批AI生成影片推觀光 桃市府：未花到市府預算

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市議員黃瓊慧。本報資料照片
民進黨桃園市議員黃瓊慧。本報資料照片

桃園市觀光旅遊局近日在社群網站分享AI生成影片推廣地方特色，被民進黨議員黃瓊慧批評內容胡亂拼湊，質疑一千多萬元的推廣預算做出令人無言的品質。觀光旅遊局回應，該影片沒有花到市府預算，指涉影片耗資千萬絕非合理監督，是惡意帶風向。

黃瓊慧昨天在網路社群平台分享AI生成影片，指該影片包含所有觀光局想推廣的的桃園景點與名產，包括大溪豆乾、拉拉山水蜜桃、龍潭花生糖、草漯沙丘、珍珠海岸、新屋綠色隧道等，但劇情卻胡亂拼湊，硬要讓水蜜桃和豆乾談戀愛，指該影片來自「桃園珍珠海岸整合行銷費」的勞務採購案，預算高達1080萬元，稱「桃園市政府推廣觀光的AI影片，預算還不低。市民朋友知道自己的納稅錢被這樣花嗎？無言」等語，並強調會好好監督市府。

觀旅局說明，該影片是旅行社業者為宣傳珍珠海岸特色遊程，運用年輕團隊創意並藉助AI軟體製作完成，影片無償提供市府使用，絕非市府付費製作。該影片上架不到一天便突破11萬次瀏覽，希望各界能看見年輕團隊的創意與桃園地景之美。

觀旅局說明，尊重網友對影片的評論，但特定議員和有心人士刻意將不同標案混為一談，尤其議員隨時可向市府查證，卻在未經求證的情況下引導輿論，指涉影片耗資千萬，此行為絕非合理監督，是惡意帶風向。

針對市府說法，黃瓊慧再批影片「難登大雅之堂」，市府卻放在官方網站任人批評，實際成效也是負評如潮，市長張善政稱珍珠海岸是他的重要政策，卻連花錢拍一支像樣的影片都不願意花錢拍攝。

影片 觀光局 黃瓊慧

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