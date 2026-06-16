暑假戲水高峰期 苗栗市公所後龍溪防溺目標「零溺斃」

暑期是戲水高峰期，苗栗市公所成立苗栗市河川巡防隊，7月1日至8月31日起62天執行後龍溪防溺任務，並新增泰語、越南語、印尼語的「禁止戲水告示牌」，以達「零溺斃」目標。

苗栗市公所集合苗栗市、上苗、福星、勝利、玉清、嘉盛嘉新6隊守望相助巡守隊，成立苗栗市河川巡防隊，市長余文忠偕同巡防隊員今天在頭屋大橋旁橋頭伯公廟埕舉行祭水神祈福儀式，巡守隊將於7月1日至8月31日執行防溺及救護任務。

余文忠表示，夏季是戲水的旺季，後龍溪流經苗栗市，自龜山大橋至北勢大橋，因落差大且短的河流，被列入危險水域，以「零溺斃」為防溺最高目標，公所在後龍溪沿岸設分別設置在龜山大橋下、新東大橋下、玉清大橋下及模型飛機場，設置4處急救拋繩站。

公所今年新增了泰語、越南語、印尼語的「禁止戲水告示牌」，余文忠說，過去我們的告示牌主要以中文為主，外國朋友可能看不懂，容易誤入危險，現在加上外國語言的標示，就能讓更多人明白規範，避免意外發生，提醒民眾搶救溺水時，第一時間務必大聲求援，利用周圍可救生器材，切勿貿然下水救人。

余文忠呼籲家長確實了解子女暑期行蹤去向，安排正當休閒活動，不要到危險水域戲水，民眾若發現有學童戲水也請立即予以制止，共同來防止溺水的發生，祭水神除了消災解厄，同時祈求神明保佑河域平安，不要發生溺水意外及預防阻斷不幸事件的發生。