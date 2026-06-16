包粽、闖關、看鼓藝 桃園八塊厝推端午節親子活動

端午連假將至，桃園市八塊厝民俗藝術村6月19日至21日推出「午時．食午」節慶活動，以端午「午時」節令為核心，結合祈福除穢、端午飲食、民俗表演、市集與手作體驗，同步展出「2026桃園閩南文化節」社區共創藝閣車，邀民眾體驗傳統節慶與地方文化。

文化局表示，端午節除了吃粽子，也蘊含祈福、驅邪、團聚等民俗意涵，今年八塊厝以「午時．食午」為主題，將端午習俗轉化為適合親子參與的節慶體驗，讓傳統文化透過遊戲、手作與表演重新進入日常。

活動規畫多項互動內容，「擊鼓過午關」以闖關方式帶領民眾感受鼓藝文化，完成挑戰後可參與「午時．五色平安」，親手編織五色線平安小物，認識端午佩戴五色線祈福避邪的習俗。

飲食方面，「食午五味俱全」透過「食五子」與「食五黃」拼圖遊戲介紹端午食俗，「食午粽動員」則邀大小朋友動手包粽。活動期間另推出「粽香藝起」打卡活動，民眾完成指定任務可兌換端午特製粽子香包吊飾，數量有限，送完為止。

此外，享譽國內外的鼓藝團隊「宋坤傳藝」今年再度受邀帶來「午時．藝動風華」演出，結合鼓樂、武術、舞獅及傳統陣頭。活動期間另辦「閩南端午市集」，集結在地美食、文創好物及特色攤商，並安排街頭藝人於中央廣場接力演出。

文化局表示，「2026桃園閩南文化節」藝閣踩街頒獎典禮6月21日將在八塊厝民俗藝術村舉行，藝閣車靜態展示同步展出至6月21日。後續系列活動還有6月27日閩南藝術表演「日出．千塘」、6月28日「劉全進瓜」，以及7月25日國際龍獅競賽。更多資訊可至八塊厝民俗藝術村官網或臉書粉專查詢。