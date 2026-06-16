大工程！台水29日檢驗設備 桃園近19萬戶將停水
台灣自來水公司配合辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」，6月29日8時起停水21小時，停水影響範圍擴及桃園、新北共8個行政區。桃園市總停水戶數約18.9萬戶，降壓影響戶數4萬戶，桃園市經發局提醒民眾提早備水。
經發局指出，台水本次工程主要為辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」，並配合新北市政府水利局及林口區公所辦理「林口區文化一路橫越箱涵管線改善工程」。另外，大湳廠增設2台600HP豎軸式電動抽水機辦理「大湳廠三期龜山系統管線銜接工程」，為避免重複停水，三項工程合併施作，所以影響層面廣大，已要求台水在桃園停水範圍設置27處飲用水供水站，消防局也將做好協助供水準備。
●桃園停水區域
桃園區：中德里、南門里、玉山里、泰山里、長德里、慈文里、寶山里、 寶民里、寶慶里、中寧里、寶安里、瑞慶里、明德里、長安里、同德里、 信光里、中正里、中埔里、自強里、經國里、同安里、福林里。
蘆竹區：瓦窯里 、坑子里 、山腳里 、山鼻里 、外社里 、內厝里、坑口里和平街。
龜山區：龍壽里、新嶺里、兔坑里、嶺頂里、龜山里、大同里、楓樹里、長庚里、樂善里、文桃里、文樂里、長樂里、文化里、大湖里、公西里、大崗里、大坑里、南上里、大華里、文青里(A7合宜宅、體育大學、長庚大學)、文藝里、福源里、山頂里、山德里、山福里、新興里、新路里、陸光里、 中興里、舊路里、楓福里、精忠里。
八德區：陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、 大慶里、廣隆里、大勇里、大榮里、大義里。
大園區：三石里、大海里、竹圍里、菓林里。
●降壓區域
桃園區：中信里、中原里、中和里、中山里、中平里、中成里、中泰里、 中聖里、中興里、中路里、光興里、北門里、南華里、豐林里、大林里、 文中里、文化里、文昌里、文明里、東埔里、武陵里、民生里、永安里、 永興里、萬壽里、西湖里、西門里、長美里、龍岡里、大樹里。
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