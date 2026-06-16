大工程！台水29日檢驗設備 桃園近19萬戶將停水

台灣自來水公司配合辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗工程」，6月29日8時起停水21小時，停水影響範圍擴及桃園、新北共8個行政區。桃園市總停水戶數約18.9萬戶，降壓影響戶數4萬戶，桃園市經發局提醒民眾提早備水。

2026-06-16 12:05