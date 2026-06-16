苗栗桌遊、網咖擬綁同八大行業納管 新法草案規定距離敏感場所200公尺以上

桌遊店麻將、德州撲克暗藏賭博案例迭有所聞，苗栗縣政府擬訂自治條例，首開先例綁同八大行業納管，距離學校等敏感場所200公尺以上，並防杜人頭負責人，源頭把關加強稽查，避免掛羊頭賣狗肉。

苗栗縣納管165家視聽歌唱理髮三溫暖舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室業（俗稱八大行業），32家桌遊店，及2家網咖，縣府工商發展處今天在縣務會議提案，討論廢止2021年訂定，2022年修正八大行業管理自治條例，另訂休閒娛樂服務業管理自治條例草案，八大行業、桌遊店及網咖全部納管。

縣長鍾東錦認為部分麻將、德州撲克桌遊店暗藏賭博，容易造成沈迷，影響課業或工作，甚至衍生青少年犯罪及治安問題，尤其有桌遊店就開在法院對面，相當諷刺，支持新法草案，縣務會議通過後，將提送縣議會審查。

工商發展處指出，新法草案參考兒童及少年福利與權益保障法，桌遊、網咖及八大行業休閒娛樂服務業，應距離住宅區50公尺以上，且應距離幼兒園、國中、國小、國中、高中、職校、醫院200公尺以上。

此外， 提供特定場所及電腦資訊設備，以連線網路或結合資料儲存裝置的資訊休閒業，禁止未滿15歲於非例假日上午8點至下午5點，及每天晚上8點至翌日上午8點進入或留滯；禁止15歲以上未滿18歲於每天晚上10點至翌日上午8點進入或留滯，違反應命停止營業，仍繼續停業處5萬元至10萬元罰鍰，並得按次處罰。

工商發展處說，舊法以負責人為處罰對象，過去經驗常有人頭頂冒的狀況，新法草案明定3年內同一場所受勒令歇業的處分，或勒令停止使用、停止營業尚未屆滿，不得申請營業場所。