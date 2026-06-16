八德三元宮送愛心 上萬顆粽子陪社會邊緣戶歡度端節

端午節將至，桃園市八德三元宮今舉辦「關懷弱勢愛心送粽」，由主委呂林小鳳代表分送上萬顆愛心粽給八德區51里弱勢家庭與社福機構，活動持續至今8年，桃園副市長蘇俊賓、議長邱奕勝與立委邱若華都到場見證，期待善舉延續及更多人響應。

八德三元宮至今逾百年歷史，主祀三官大帝，不僅是地方重要信仰中心，廟宇文物也被列為市定古蹟。廟方除了每年舉辦繪畫、攝影及創意米龜競賽，帶動地方人文藝術發展，端節也會舉辦愛心關懷活動。

呂林小鳳表示，愛心送粽活動邁入第8年，當初是民眾端節前夕到廟裏參香，感嘆過節沒錢買粽子，一問之下發現是不符合中低收入戶的社會邊緣戶，為了照顧這群人，所以發起關懷活動。活動特別感謝乾亨不銹鋼股份有限公司董事長莊福順熱心響應，期盼在八德三元宮、企業及社會各界攜手投入下，使善的循環在社會持續發芽。

值得一提的是，八德三元宮也特別致贈愛心粽予八德區清潔隊及大湳郵局，向長期默默付出的基層清潔人員及郵務人員表達敬意。

另外，三八德元宮特別準備包子及粽子，致贈桃園市長張善政、桃園市副市長蘇俊賓、桃園市議會議長邱奕勝及八德區所有里長，取其「包中」與「包粽」的吉祥寓意，祝福大家平安順心、事事圓滿，也提前為年底選舉獻上好彩頭。

蘇俊賓指出，八德三元宮不只是地方宗教中心，文資保存帶動桃園其他宗教寺廟跟進，社會人文關懷更不遺餘力，因此也是桃園的文化中心與公益中心。感謝八德三元宮在端節前夕送愛心，也感謝各位里長擔任微血管與末梢神經的重要角色，把愛心分送到社會每個角落。

邱奕勝表示，端午節是國人重要傳統節日，八德三元宮一萬顆愛心粽代表千千萬萬的愛心，讓貧困弱勢家庭也能一起歡度佳節，在在印證宗教中心不只是宗教中心。

桃園市八德三元宮連續8年準備愛心粽送給八德區51里弱勢家庭與社福機構，在地方傳為佳話。記者陳俊智／攝影