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攜手AI育才 張善政訪馬國簽MOU

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市長張善政近日率團出訪東南亞，昨天最後一站飛抵馬來西亞，並由依斯干達區域發展局執行長Dato' Haji Mohd. Noorazam bin Dato' Haji Osman等人接待，雙方簽署合作備忘錄ＭＯＵ，未來將針對ＡＩ產業、智慧製造、人才培育及綠能轉型等領域合作。

桃園市經發局指出，今年四月市府由經發局、地政局組成團隊赴馬來西亞考察，雙方在產業升級、供應鏈韌性與人才培育上具有高度共識，促成此次簽約，也讓桃園成為全台首個與ＩＲＤＡ締約的地方城市。

張善政昨全程以英文致詞及對談，他表示，桃園作為台灣產值最高的工業城市，去年成立「桃園智慧產業學院」迄今約一年，已開設ＡＩ、機器人、機器學習等多元課程，累計超過三萬五千名在職勞工參與培訓，其中多數為企業中高階主管。

「未來的競爭不僅在企業與企業之間，更是人才體系與人才體系之間的競爭。」張善政認為，面對全球供應鏈重組與ＡＩ產業快速發展的趨勢，桃園市與依斯干達特區皆肩負產業升級與人才培育的重要任務。雙方未來將透過合作平台深化交流，期盼共同實現「亞洲ＡＩ產業廊帶」的願景。

依斯干達區域發展局ＩＲＤＡ執行長指出，雙方除了在能源儲存系統、伺服器硬體、資料中心及智慧製造等面向合作，ＩＲＤＡ也將協助有意進駐依斯干達特區及柔新經濟特區的台商前瞻對接；兩地大學與技職教育體系也將透過跨國實習、產學合作培育新世代人才。

張善政 東南亞 馬來西亞

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