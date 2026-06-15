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國民黨竹北市長內參民調出爐 吳旭智勝出拚藍白整合

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨竹北市長民調出爐，由議員吳旭智勝出。記者／黃羿馨攝影
國民黨竹北市長民調出爐，由議員吳旭智勝出。記者／黃羿馨攝影

國民黨新竹縣黨部今晚公布竹北市長內參民調結果，由縣議員吳旭智勝出，將代表國民黨投入後續藍白協商程序，爭取成為藍白共推的竹北市長候選人。

竹北市長選舉被列為國民黨與民眾黨「2026聯合治理暨地方選舉合作協議」中的特殊選區，藍白雙方原規畫共同推舉人選。國民黨此次由縣議員邱靖雅、吳旭智、林禹佑，以及竹北市民代表會主席林啟賢等4人參與黨內競爭，經6月12日至14日內參民調後，由吳旭智脫穎而出。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科公布內參民調結果，楊指出，這次竹北市長用內參民調選出吳旭智議員，樹立了竹北市長提名的良好典範，而且大家的成績是非常、非常的接近，可以看得出來是競爭非常激烈。

楊文科說，不過這些都是民主的典範，在這邊要特別肯定，而且4個候選人大家都會團結一致，來打好竹北市長的選戰。同時，對於沒有勝出的3位參選人，國民黨也決定採徵召方式，按照他們的意願，決定提名參選議員或代表。

楊文科強調，今天整個過程非常平和，他也特別恭喜吳旭智的勝出，也代表國民黨未來在參選上，大家都會全力以赴。

縣議員吳旭智指出，這次的機會能夠代表國民黨來爭取竹北市長，讓竹北市可以再擴大藍營的版圖。他說，這次的初選也是國民黨決定人選的典範，過程中4位參選人在協調時就講好，大家就是用公平、和平的方式來決定人選。

吳表示，4位人選都非常強，所以未來竹北真的要勝選，絕對不是只有吳旭智，是要4位團結一起來努力，竹北當然是非常重要，但最重要的是，整個新竹縣如何在縣長及各鄉鎮市，國民黨都能夠取得最好的成績。所以接下來對他而言，最主要的課題就是，要跟縣長、議長，還有3位一起努力的同志，共同來請益，他相信，結合4人的力量，一定會為竹北帶來改變。

吳旭智說，不是只有吳旭智，要結合4位的力量，同時結合整個黨的力量，希望為整個竹縣帶來更多的改變，他感謝所有好友、鄉親共同支持，未來一定會讓整個新竹縣、竹北完全不一樣。

國民黨新竹縣黨部表示，此次民調結果已完成黨內整合程序，未來將依照藍白合作機制，與民眾黨進一步協商竹北市長人選。

不過，民眾黨日前已徵召新竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長。民眾黨前主席柯文哲日前更公開表示，民眾黨不可能一直等國民黨，將推出最強候選人往前衝，使藍白是否能在竹北順利整合，成為後續觀察焦點。

國民黨竹北市長民調出爐，由議員吳旭智勝出。記者／黃羿馨攝影
國民黨竹北市長民調出爐，由議員吳旭智勝出。記者／黃羿馨攝影

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