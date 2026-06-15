打造更有溫度的醫療環境 RODY跳跳馬進駐竹市馬偕兒醫

為營造溫暖友善的兒童醫療環境，新竹市長高虹安今前往新竹市立馬偕兒童醫院，與院長翁順隆、院長楊俊仁及院方醫療團隊共同出席「跳動希望・守護成長」RODY跳跳馬捐贈儀式。高虹安說，這次捐贈的21隻RODY跳跳馬，未來將正式成為兒童醫院最可愛的「新員工」，陪伴孩子度過看診與候診時光。

今天活動現場除安排RODY跳跳馬展示外，也邀請小丑折氣球及互動表演演出，透過輕鬆歡樂的氛圍，舒緩孩童就醫時的緊張情緒，現場氣氛溫馨熱鬧、笑聲不斷。

高虹安指出，跳跳馬不僅延續今年春節「2026新竹過好年－RODY跳跳迎新年」活動所傳遞的歡樂意象，更結合兒童友善醫療與早期療育理念，希望將歡樂、陪伴與關懷帶入醫療場域，讓孩子在安心就醫的同時，也能快樂成長。

另外，市府上月捐贈6隻RODY跳跳馬給仁愛兒童之家，作為院童日常遊戲及感覺統合訓練的輔助遊具，透過實際行動將溫暖與關懷送進兒少照顧場域。

翁順隆指出，市府捐贈的RODY跳跳馬不僅讓候診環境更加活潑，更可作為孩子平衡感、肌力及感覺統合等訓練的輔助工具，協助在遊戲中促進身心發展，為成長歷程增添更多正向支持與陪伴。竹市在2025年遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查中，獲評為「醫衛典範之城」，同時也是全台最幸福、最健康的城市之一。相信在市府持續支持下，醫院將持續精進醫療服務品質，守護每一位孩子的健康成長。

市府說，市府持續推動「健康安心」施政策略，從孕前健康、生育支持、婦幼照護到兒童醫療與早期療育，逐步建構完整的照護網絡。

為打造更友善的生育環境，市府已規畫自明年1月1日起將生育津貼提高至每胎6萬元，補助金額將居全國各縣市之冠；同時持續強化孕產婦照顧服務，明年1月1日起凡持有孕婦健康手冊的準媽媽，除可申請6000元好孕專車補助外，市府將再加碼提供1萬4000元好孕補助，可運用於購買孕婦用品、營養品及產後母嬰用品等相關支出，讓孕媽咪在懷孕及生產過程中獲得更周全的支持。

市長高虹安送上繽紛氣球給孩子們。圖／新竹市府提供