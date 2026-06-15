快訊

北市文山區傳工安意外 55歲工人慘遭鋼材重壓受困當場死亡

打破理組神話！文組生「十年磨一劍」熬出200萬年薪 她勉勵：別自覺矮人一截

聽新聞
0:00 / 0:00

打造更有溫度的醫療環境 RODY跳跳馬進駐竹市馬偕兒醫

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安今到新竹市立馬偕兒童醫院出席「跳動希望・守護成長」RODY跳跳馬捐贈儀式。圖／新竹市府提供
新竹市長高虹安今到新竹市立馬偕兒童醫院出席「跳動希望・守護成長」RODY跳跳馬捐贈儀式。圖／新竹市府提供

為營造溫暖友善的兒童醫療環境，新竹市長高虹安今前往新竹市立馬偕兒童醫院，與院長翁順隆、院長楊俊仁及院方醫療團隊共同出席「跳動希望・守護成長」RODY跳跳馬捐贈儀式。高虹安說，這次捐贈的21隻RODY跳跳馬，未來將正式成為兒童醫院最可愛的「新員工」，陪伴孩子度過看診與候診時光。

今天活動現場除安排RODY跳跳馬展示外，也邀請小丑折氣球及互動表演演出，透過輕鬆歡樂的氛圍，舒緩孩童就醫時的緊張情緒，現場氣氛溫馨熱鬧、笑聲不斷。

高虹安指出，跳跳馬不僅延續今年春節「2026新竹過好年－RODY跳跳迎新年」活動所傳遞的歡樂意象，更結合兒童友善醫療與早期療育理念，希望將歡樂、陪伴與關懷帶入醫療場域，讓孩子在安心就醫的同時，也能快樂成長。

另外，市府上月捐贈6隻RODY跳跳馬給仁愛兒童之家，作為院童日常遊戲及感覺統合訓練的輔助遊具，透過實際行動將溫暖與關懷送進兒少照顧場域。

翁順隆指出，市府捐贈的RODY跳跳馬不僅讓候診環境更加活潑，更可作為孩子平衡感、肌力及感覺統合等訓練的輔助工具，協助在遊戲中促進身心發展，為成長歷程增添更多正向支持與陪伴。竹市在2025年遠見雜誌縣市總體暨永續競爭力調查中，獲評為「醫衛典範之城」，同時也是全台最幸福、最健康的城市之一。相信在市府持續支持下，醫院將持續精進醫療服務品質，守護每一位孩子的健康成長。

市府說，市府持續推動「健康安心」施政策略，從孕前健康、生育支持、婦幼照護到兒童醫療與早期療育，逐步建構完整的照護網絡。

為打造更友善的生育環境，市府已規畫自明年1月1日起將生育津貼提高至每胎6萬元，補助金額將居全國各縣市之冠；同時持續強化孕產婦照顧服務，明年1月1日起凡持有孕婦健康手冊的準媽媽，除可申請6000元好孕專車補助外，市府將再加碼提供1萬4000元好孕補助，可運用於購買孕婦用品、營養品及產後母嬰用品等相關支出，讓孕媽咪在懷孕及生產過程中獲得更周全的支持。

市長高虹安送上繽紛氣球給孩子們。圖／新竹市府提供
市長高虹安送上繽紛氣球給孩子們。圖／新竹市府提供

市長高虹安送上繽紛氣球給孩子們。圖／新竹市府提供
市長高虹安送上繽紛氣球給孩子們。圖／新竹市府提供

高虹安 新竹

延伸閱讀

搶救少子化 群益金融集團：員工產假提高至12週

高雄港務分公司端午前夕赴旗津長照站 傳遞溫暖陪伴

從包粽到二手市集 桃園蓮華寺70週年慶典帶孩子學環保

永瑞優良學生獎學金頒獎 蘇俊賓：讓善意有延續的力量

相關新聞

打造更有溫度的醫療環境 RODY跳跳馬進駐竹市馬偕兒醫

為營造溫暖友善的兒童醫療環境，新竹市長高虹安今前往新竹市立馬偕兒童醫院，與院長翁順隆、院長楊俊仁及院方醫療團隊共同出席「跳動希望・守護成長」RODY跳跳馬捐贈儀式。高虹安說，這次捐贈的21隻RODY跳跳馬，未來將正式成為兒童醫院最可愛的「新員工」，陪伴孩子度過看診與候診時光。

張善政訪馬來西亞簽MOU 盼輸出桃園AI人才培育經驗

桃園市長張善政率市府團隊出訪馬來西亞，今天上午前往依斯干達區域發展局（IRDA）總部拜會，由執行長Dato' Haji Mohd. Noorazam bin Dato' Haji Osman等人接待，雙方並簽署合作備忘錄（MOU），讓桃園成為全台首個與IRDA締約的地方城市，未來將針對AI產業、智慧製造、人才培育及綠能轉型等領域展開合作。

後龍遠雄醫療園區剩5公頃土地 鍾東錦拋規劃生技園區「連任白皮書」

部立苗栗醫院與台中榮民總醫院今日舉行醫療合作揭牌儀式，受邀出席的苗栗縣長鍾東錦致詞時，拋出「連任的醫療白皮書」；他表示，位於後龍鎮的遠雄醫療園區原20公頃土地中的15公頃現況已確定，縣府將一併買回剩餘的5公頃，規劃為生技園區，以因應縣府與陽明交大合作效應，帶動廠商的進駐意願。

竹市府便當店氣爆災後說明會 81戶住戶領取慰問金

新竹市東區高翠路便當店9日凌晨發生氣爆，造成兩死兩傷。市長高虹安指出，昨晚7時30分在私立艾唯兒幼兒園舉行災後協助說明會，向受災住戶說明各項補助、救助及後續協助措施。說明會過程順利，共有81戶住戶領取慰問金，市府也針對民眾關心事項逐一說明，協助受災戶掌握相關權益與申辦流程。

消防員變身公仔陪親子闖關 桃園藝術巡演玩出防災力

消防員不只在火場與時間賽跑，也把握勤餘走入社區，傳授防災知識及保命法，桃市消防局第三救災救護大隊觀音分隊日前配合「2026桃園藝術巡演觀音場」，在觀音國小設置消防安全宣導攤位，透過互動闖關、體驗遊戲及案例分享，讓親子快樂地學防災，提升自我保護力。

課後鐘點費漲20％ 桃市府補差額

六都近期調整課後輔導鐘點費，桃園市政府將每節鐘點費由四百五十元調升至五百四十元，調幅百分之廿，並溯及自一一四學年度第二學期實施，差額由教育局預算補助，學校不需再向家長追收費用，是六都唯一。台中市也將調增鐘點費至五百四十元，七月上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。