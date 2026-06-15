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推客語為通行語評核 苗栗獲唯一優等縣市

中央社／ 苗栗縣15日電

客委會今天表揚114年度推動客語為通行語及地方客家發展計畫績優單位，苗栗縣推動客語執行成效是唯一獲「優等」縣市，副縣長邱俐俐代表受獎表示，讓語言融入生活「開口就有機會」。

客委會今天在位於苗栗銅鑼的台灣客家文化館舉辦表揚典禮，由客委會主委古秀妃公開表揚獲獎縣市政府、鄉鎮市公所與地方客家發展計畫績優單位。

推動客語為通行語部分，客委會表示，114年度縣市政府層級以苗栗縣政府成績最佳，獲評「優等」；新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、高雄市、屏東縣、花蓮縣等8縣市獲評「佳等」。

其中，苗栗縣政府公務人員客語能力認證通過比例，為受評縣市中最高，且相較當地客家人口比例，符合度亦居各縣市之冠；此外，苗栗縣政府也積極營造生活化客語友善環境，推動轄內醫療院所、市場攤商及旅宿業等場域營造客語使用環境。

苗栗縣副縣長邱俐俐代表苗栗縣受獎，她說，縣府持續推動客語融入生活，希望讓更多人在家庭、校園及公共場域願意講客語、使用客語，因為語言不是天生就會，而是「願意開口就有機會」，只要有人願意講，客語就會繼續存在。未來縣府將持續與客委會及地方夥伴攜手努力，讓更多人以客家人為榮、以講客為傲，讓客語真正成為生活的一部分。

苗栗 客語 邱俐俐

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