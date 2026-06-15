頭份販賣機遭疑售電子煙 苗縣府查核為紙菸濾嘴

苗栗縣政府今天表示，民眾反映頭份市一處販賣機疑似違法販售電子煙，經聯合稽查小組現場查核，確認機器販售商品為「菸品濾嘴（俗稱菸嘴）」配件，未發現違法情事。

縣府工商發展處指出，有民眾向議員反映頭份市疑似設置販售電子煙販賣機，經會同警察局及衛生局組成聯合稽查小組現場稽查，確認此販賣機販售商品為供傳統紙菸使用的濾嘴配件，並非菸品本體，也不是電子煙、加熱菸載具、煙彈或其他依法禁止販售產品。

工商發展處表示，此商品於一般濾嘴功能基礎上增加造型設計、材質或外觀裝飾，因此售價較一般濾嘴高，但商品本質仍屬紙菸使用的濾嘴配件，與電子煙或加熱菸產品並無關聯，現場未發現違反菸害防制法或其他相關法令規定情事。

工商發展處長詹彩蘋指出，電子煙及相關違法產品涉及國民健康及青少年保護議題，縣府將持續加強跨局處合作及稽查作業，若發現有違法販售、展示或供應電子煙及相關禁售產品情形，將依法嚴格查處。

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