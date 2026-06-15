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中榮與苗栗醫院合作支援7專科 智慧醫療同步接軌

中央社／ 苗栗縣15日電

衛福部苗栗醫院與台中榮總醫療合作今天揭牌，未來中榮醫師支援苗醫達7個專科，並推動智慧、遠距醫療。衛福部長石崇良期盼早日達成苗栗醫院成為重度級急救責任醫院目標。

為強化苗栗地區醫療照護量能，衛生福利部苗栗醫院與台中榮民總醫院今天舉行醫療合作揭牌儀式，由衛福部長石崇良、苗栗縣長鍾東錦、國民黨立法委員邱鎮軍、國民黨立法委員陳超明、台中榮總院長傅雲慶及苗栗醫院院長徐國芳等人共同見證。

徐國芳表示，苗栗醫院與中榮去年底簽署「醫療教學研究合作意向書」，已建立醫療、教學與研究合作基礎，隨著苗栗地區高齡化及慢性病照護需求增加，此次揭牌將擴大合作支援達7個專科門診，並提供不定期ERCP（內視鏡逆行性膽胰管造影術）支援，協助強化專科診療、檢查處置、住院會診及後續追蹤能力。

傅雲慶表示，過去中榮支援苗栗地區較欠缺的神經外科、心臟內科以及骨科（運動醫學），未來將陸續增加肝膽胃腸科、新陳代謝科、腎臟科及免疫風濕科，採「醫生動、病人不動」的作業模式，把醫學中心品質的醫療服務帶到苗栗，減少跨縣市就醫與家屬陪同奔波負擔。

此外，中榮將持續推動智慧醫療、5G遠距醫療照護、遠距會診、遠距影像判讀及跨院資訊整合等創新模式，協助縮短城鄉醫療差距，透過專科醫師支援、雙向轉診、人才培訓、教學研究合作及品質管理經驗分享等，協助提升苗栗地區整體醫療服務能力。

石崇良表示，部立苗栗醫院不僅肩負在地醫療，還有公共衛生、防災、防疫等第一線任務，在中榮資源挹注下，科別更完整，希望透過與中榮跨院合作，達到成為重度級急救責任醫院的目標。未來，也將提升公立醫院人員的薪資福利，讓員工以身為公立醫院的一份子為榮。

鍾東錦致詞感謝中央與地方共同努力補強苗栗醫療資源。他說，縣府積極推動醫療、長照與產業發展布局，位於後龍鎮原遠雄醫療園區20公頃土地因計畫胎死腹中閒置多年，目前有意打造發展為生技園區，日後適用行業包括安養院、醫療器材設施設備、藥廠等，也可能有中型醫院進駐，用途更廣。

苗栗 石崇良 台中榮總

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