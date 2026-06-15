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桃捷暑期小站長沉浸式體驗營 7/21登場

中央社／ 桃園15日電

桃園捷運暑假親子活動「小鶇鶇站長體驗營」7月21日登場，規劃上、下午各1場次，每場限額20名，邀4到8歲孩童化身1日站長，透過沉浸式體驗認識捷運站務工作及交通安全觀念。

桃園大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，「小鶇鶇站長體驗營」去年首度推出後深受親子家庭歡迎，活動邀小朋友穿上專屬站長制服及站長包，由專業站務人員帶領體驗票務服務、旅客引導及車站巡檢等，透過互動闖關了解捷運日常運作與乘車禮儀。

桃捷公司說，完成各項任務後，學童可獲頒「捷運達人證書」，並獲贈紀念站長包、桃捷1日票及限量紀念品。

桃捷公司表示，22日中午12時到24日中午12時網路登記後抽籤，報名費新台幣600元，民國107年7月到111年7月間出生孩童都可登記，每名學童僅限登記1場次。各場次將抽出正取20名及備取5名，錄取名單7月1日公布於桃捷官網，中籤者須於通知後24小時內繳費，逾期視同放棄，由備取者依序遞補。

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