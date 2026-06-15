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新竹香山風雨球場疑漏水惹民怨 市府：風大雨斜飄入

中央社／ 新竹市15日電

新竹市香山風雨球場日前啟用，民進黨新竹市議員林盈徹說，有民眾抱怨雨天場內漏水；市府表示，球場為半戶外開放設計，主因近期風大導致雨水斜吹入場，非屋頂漏水。

林盈徹今天向中央社記者表示，好不容易盼到香山綜合運動場風雨球場啟用，卻有民眾傳照片給他，反映風雨球場內出現漏水，導致雨天仍無法安心運動，期盼相關單位儘速改善，讓球場發揮應有功能。

新竹市政府教育處透過文字表示，接獲通知後派員實地勘查，主因為近期風勢較大，雨水隨強風斜吹入場內間接所致，並非屋頂漏水影響。

教育處指出，香山風雨球場屬半戶外、具開放式空間特性，在強風、瞬間豪大雨或特殊風向等氣候條件下，場邊局部區域仍恐出現短暫飄雨情形，將持續加強場域巡檢頻率、即時環境整理及設施維護作業。

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