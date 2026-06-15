張善政訪馬來西亞簽MOU 盼輸出桃園AI人才培育經驗

桃園市長張善政率市府團隊出訪馬來西亞，今天上午前往依斯干達區域發展局（IRDA）總部拜會，由執行長Dato' Haji Mohd. Noorazam bin Dato' Haji Osman等人接待，雙方並簽署合作備忘錄（MOU），讓桃園成為全台首個與IRDA締約的地方城市，未來將針對AI產業、智慧製造、人才培育及綠能轉型等領域展開合作。

桃園市經發局表示，今年4月市府由經發局、地政局組成團隊赴馬考察，雙方在產業升級、供應鏈韌性與人才培育上具高度共識，促成此次簽約。

張善政今全程以英文致詞及對談，他表示，面對全球供應鏈重組與AI產業快速發展的趨勢，桃園市與依斯干達特區皆肩負產業升級與人才培育的重要任務。未來將透過合作平台，在AI產業對接、智慧製造、綠能轉型及高階人才培育等領域深化交流，共同打造亞洲重要的產業合作夥伴關係。

張善政提到，桃園作為台灣產值最高的工業城市，去年正式成立「桃園智慧產業學院」，目標是協助在地超過1萬2千家企業推動數位轉型與產業升級。學院成立僅一年，便已開設AI、機器人、機器學習等多元課程，累計吸引超過3萬5千名在職勞工參與培訓，其中多數為企業中高階主管。

張善政說，未來的競爭不僅在企業與企業之間，更是人才體系與人才體系之間的競爭。桃園非常樂意與IRDA分享智慧產業學院的人才培育經驗，透過課程交流、產學合作及技術分享，協助馬來西亞中小企業導入智慧製造，共同實現「亞洲AI產業廊帶」的願景。

IRDA執行長坦言，馬國同樣面臨AI時代的人才轉型挑戰，桃園經驗深具參考價值。MOU自簽署日起生效，雙方將針對能源儲存系統（ESS）、伺服器硬體、資料中心及智慧製造推動合作，IRDA也將協助有意進駐依斯干達特區及柔新經濟特區（JS-SEZ）的台商前瞻對接；兩地大學與技職教育（TVET）體系也將透過跨國實習、產學合作培育新世代人才。