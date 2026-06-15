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曾玟學宣布參選頭份市長 視覺設計字樣藍白配色

中央社／ 苗栗縣15日電

頭份市是苗栗縣人口最多的行政區，無黨籍苗栗縣議員曾玟學宣布投入頭份市長選舉，首波曝光的形象照字體以「藍白配」色系呈現，他說，盼能從「建言者」變成「執行者」。

年底地方公職人員選舉，頭份市是苗栗縣第1大票倉，頭份市長選戰備受矚目，目前已有國民黨籍苗栗縣議員徐功凡表態參選；綠營方面，民進黨內部敲定禮讓無黨籍曾玟學出馬，但曾玟學始終未鬆口，直到昨夜他的臉書粉專更換封面照，斗大的「頭份曾玟學市長候選人」吸引大批支持者湧入喊加油。

曾玟學今天受訪指出，頭份市近年隨著人口持續增長、新商圈成形，展現蓬勃生機，但基礎建設跟不上人口成長，交通嚴峻及舊城區沒落等瓶頸也日益顯著。他在擔任議員的7年多來，雖積極提出許多建言，但礙於議員僅有監督與建議權，更多時候只能眼睜睜看著行政單位決策方向不同、機會流逝，心中充滿著急與可惜。

曾玟學表示，頭份市有很大的發展潛力，因此決定轉換跑道，「從建言者變成執行者」，希望透過市公所的行政實踐力，將市民期待的進步，落實在每一項建設中，包含黃昏市場、早市、圖書館及活動中心的改建等公共建設，以及市中心的塞車與停車問題等。

地方政壇人士分析，苗栗縣是客家大縣，頭份市除了傳統客庄特色，近年因竹科外溢效應遷入大量高學歷、年輕的科技移民，選民結構更加多元。以往被視為立場偏綠的曾玟學，宣布參選首波形象照片採灰底、藍白配色字樣，刻意形塑跨越黨派意味濃厚，以爭取更多中間選民認同。

曾玟學指出，這場選戰並非單純與對手競爭，而是看誰能在過程中，提出更好的政策願景及城市發展藍圖，讓市民做出最後選擇，大家關心的議題或許大同小異，但真正的差異在於執行力與品質，「誰來做能做得更好」。距離年底投票還有5個多月，這段時間足以讓他好好把對頭份未來的想像與施政規劃，完整地向市民報告，並有信心爭取到最廣泛的支持。

對於曾玟學加入戰局，徐功凡表示，自己是土生土長的頭份人，長期深耕地方、服務鄉親，對他而言，選舉不只是政治人物之間的競爭，更是對城市未來發展方向的選擇。未來將積極推動35里關懷據點建置、童萌卡育兒補助、敬老福利升級、交通路網改善、產業轉型升級、智慧教育扎根，以及市場改建與公共建設更新等重要政策，全力推動「頭份NEXT 城市升級2.0」。

徐功凡指出，頭份是苗栗最具發展潛力的城市之一，正站在關鍵的轉型與升級階段，身為在地子弟，他比任何人都更希望這座城市持續進步。未來將秉持務實、認真、負責的態度，一步一腳印爭取市民認同，讓頭份變得更好，年輕人有發展機會、長輩獲得完善照顧、每個家庭共享城市進步成果，帶領頭份邁向下一個黃金10年。

曾玟學 頭份 無黨籍

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