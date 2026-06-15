作為桃園埔子地區重要信仰中心，主祀觀音佛祖的蓮華寺今年迎來安座70週年紀念。圖：李春台攝

桃園區蓮華寺今(13)日上午舉辦安座70週年系列活動「親子包粽X二手市集」，吸引近千位民眾熱情參與。活動結合公益贈粽、親子包粽體驗及二手市集，不僅慶祝寺廟走過70年歷史，也將環保永續理念融入宗教慶典，透過親子互動與資源循環，推廣減碳綠生活觀念。

作為桃園埔子地區重要信仰中心，主祀觀音佛祖的蓮華寺今年迎來安座70週年紀念。慶典活動首先由余政憲總召代表賴清德致贈「仁德廣濟」匾額，由蓮華寺董事長江衍灝代表受贈，並與現場貴賓共同完成揭匾儀式，象徵對寺方長期投入公益與地方服務的肯定。

親子包粽體驗，共有120組家庭報名參加。圖：李春台攝

隨後登場的公益贈粽儀式中，江衍灝率領董監事共同捐贈3000顆粽子，由轄區33個里里長代表接受，將節慶關懷送往地方弱勢家庭，讓宗教慈悲濟世精神落實於社區服務之中。

親子包粽體驗，共有120組家庭報名參加。圖：李春台攝

活動另一大亮點為親子包粽體驗，共有120組家庭報名參加。家長帶著孩子親手包製粽子，在傳統節慶文化中增進親子情感交流，也讓下一代認識端午節文化內涵。

今日活動貴賓雲集，包括民進黨宗教委員會總召集人余政憲、萬美玲、前法務部政務次長黃世杰，以及市議員黃瓊慧、黃家齊、張碩芳、陳美梅、余信憲、于北辰等人到場祝賀。圖：李春台攝

為響應淨零碳排與永續發展趨勢，蓮華寺今年特別規劃親子二手市集，集結50組攤位共同參與。現場展示交換玩具、繪本、文具及各類二手用品，希望透過分享與循環利用，減少資源浪費，培養孩子珍惜物品與愛護環境的觀念。

活動期間也安排街頭藝人演唱及魔術氣球表演，讓大小朋友在歡樂氣氛中體驗資源循環與環保生活理念，現場氣氛熱絡。

為響應淨零碳排與永續發展趨勢，蓮華寺今年特別規劃親子二手市集，集結50組攤位共同參與。圖：李春台攝

江衍灝表示，蓮華寺走過70個年頭，不僅是地方信仰中心，更希望成為推動社會共好與環境教育的平台。許多陪伴孩子成長的玩具、閱讀過的繪本與文具，透過市集交流得以找到新的主人，讓物品獲得第二次生命，也讓永續觀念從家庭教育開始扎根。

蓮華寺指出，最好的永續就是延長物品的使用壽命，透過親子共同參與，讓孩子從實際行動中學習珍惜、分享與愛護環境，進一步理解減碳綠生活的重要價值。

現場合影。圖：李春台攝

今日活動貴賓雲集，包括民進黨宗教委員會總召集人余政憲、立法委員萬美玲、前法務部政務次長黃世杰、市議員黃瓊慧、黃家齊、張碩芳、陳美梅、余信憲、于北辰，以及桃園市民政局專委魏淑真、桃園區公所區長許敏松等人皆親臨現場共同見證蓮華寺70週年的重要里程碑。

本文章來自《桃園電子報》。原文：從包粽到二手市集 桃園蓮華寺70週年慶典帶孩子學環保