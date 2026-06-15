苗栗醫院與台中榮總醫療深入合作 升級專科支援、智慧醫療同步接軌

為強化苗栗地區醫療照護量能，部立苗栗醫院與台中榮民總醫院今（15）日舉行醫療合作揭牌儀式，宣告台中榮總專科醫師的支援再升級、AI智慧醫療也同步接軌，受邀出席的衛生福利部長石崇良盼挹注的更多醫療資源，也能讓苗栗鄉親在地就醫更便利。

今天上午兩院的深入合作揭牌儀式，由衛福部長石崇良、苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、陳超明及台中榮總院長傅雲慶、苗栗醫院長徐國芳等人共同見證，象徵兩院醫療合作在既有基礎上持續深化正式邁入新階段，透過跨院整合與資源共享，再度提升苗栗鄉親在地就醫品質與便利性。

徐國芳表示，兩院於去年11月簽署「醫療教學研究合作意向書」，已建立醫療、教學與研究合作基礎。隨著苗栗地區高齡化及慢性病照護需求增加，後續合作將擴大至新陳代謝科、腎臟科、免疫風濕科及肝膽腸胃科等重點內科次專科，並提供不定期ERCP支援，協助苗栗醫院強化專科診療、檢查處置、住院會診及後續追蹤能力。

新增支援科別多與糖尿病、三高、慢性腎臟病、痛風、關節炎、自體免疫疾病及肝膽腸胃疾病等中高本齡常見疾病密切相關，可讓苗栗民眾就近獲得更完整且即時的醫療照護，減少跨縣市就醫與家屬陪同奔波負擔。

傅雲慶則表示，台中榮總身為中部地區醫學中心，長期肩負醫學教育、研究發展及重症醫療照護責任。未來將結合醫學中心專業量能，透過專科醫師支援、雙向轉診、人才培訓、教學研究合作及品質管理經驗分享等方式，協助提升苗栗地區整體醫療服務能力。

另外，也將持續推動智慧醫療、5G遠距醫療照護、遠距會診、遠距影像判讀及跨院資訊整合等創新模式，協助強化偏鄉及醫療資源相對不足地區的照護能力，縮短城鄉醫療差距。

石崇良部長在致詞時也表達肯定，他認為苗栗醫院長期扮演苗栗地區健康守門人的角色，台中榮總則是中部地區重要醫學中心，兩院攜手合作不只是醫療資源的連結，更是區域醫療體系共同承擔責任的具體展現。

他強調，衛福部持續挹注更多醫療資源給苗栗地區醫院，以提升苗栗地區醫療可近性與服務品質，就是希望苗栗鄉親不必遠赴外縣市，在家鄉就能就近享有更完善、更安心的醫療照護。

苗栗醫院與台中榮總今日舉行醫療合作揭牌儀式，宣告台中榮總專科醫師的支援將再升級、AI智慧醫療也同步接軌，以縮短城鄉醫療差距。記者吳傑沐／攝影