竹市府便當店氣爆災後說明會 81戶住戶領取慰問金

新竹市東區高翠路便當店9日凌晨發生氣爆，造成兩死兩傷。市長高虹安指出，昨晚7時30分在私立艾唯兒幼兒園舉行災後協助說明會，向受災住戶說明各項補助、救助及後續協助措施。說明會過程順利，共有81戶住戶領取慰問金，市府也針對民眾關心事項逐一說明，協助受災戶掌握相關權益與申辦流程。

高虹安表示，面對此次突如其來的氣爆事故，市府第一時間即成立跨局處應變機制，投入救災、安置及後續復原工作。感謝受災住戶於說明會中理性溝通並提供意見，市府將持續整合各局處資源，全力協助受災民眾減輕負擔，以最快速度恢復正常生活。

消防局表示，針對房屋結構未受損（如牆面坍塌、梁柱歪斜等需進一步進行結構鑑定或支撐）、但有其餘建築或財物受損（不含汽機車）的住戶，為因應未來由市府向法院提起民事訴訟求償之需要，處理流程將配合專業估算或鑑定，並依金額全額代墊，受災民眾於洽商估算受損項目時，請一併找市府委任的相關公會或專業人員會同辦理。

估算或鑑定完成後，市府將依據專業人員估算或鑑定金額，由市府「全額代墊」撥付求償救助金予受災戶。同時，受災戶於領取款項時，須簽署債權讓與契約，將對私人肇事第三人損害賠償請求權無償讓與市府，後續由市府統一追償，免去市民面對繁複訴訟的奔波之苦。如有相關疑問可洽詢災害管理科（03-5229508分機5433）。

工務處指出，針對因氣爆導致房屋結構受損嚴重（如牆面坍塌、梁柱歪斜等）的建築物，市府將主動介入，先行代為辦理緊急支撐、危險物拆除以及結構安全鑑定，以防範二次災害發生並穩定公共安全。後續將視專業鑑定的最終結果，積極全力協助住戶辦理建築物的修繕或重建事宜。

民政處表示，受災戶如有法律諮詢需求，可利用市府每周一、三、五下午2時至4時辦理的法律諮詢服務，並透過市民服務專線1999預約諮詢時段；相關服務資訊可至民政處官網( https://dep-civil.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=40&parentpath=0,3,35 )查詢。東區區公所亦將持續協助受災戶聯繫市府相關局處，回應各項需求，並提供必要諮詢與協助服務。

社會處表示，高翠路氣爆案除第一時間啟動關懷機制，並掌握受影響名單外，昨晚的災後協助說明會上市府發放慰問金共計81戶。針對尚未領取的民眾，可於6月30日前洽社會處申領，自有住宅者請備妥戶籍資料、身分證及印章。若是租客則請備妥租賃契約、身分證及印章，如有相關疑問可洽詢社會處社會救助與老人福利科(03-5352386分機203或205)。另針對部分民眾住屋毀損，目前接受安置，仍有長期居住需求，後續也將積極協助媒合相關資源，以協助民眾度過難關。

市府呼籲，請受災住戶在家園修復前、後，務必拍照留存。於修復完成、準備請款前，請廠商開立詳細的報價單、發票或合法收據。特別注意，因後續需訴訟求償，發票及收據抬頭「切勿」填寫機關名稱或機關統一編號，請務必填寫「受災戶姓名」及相關資料，以利後續各項代墊款項與救助作業推動。