桃園市長張善政受邀前往新加坡出席「2026世界城市高峰會市長論壇」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（14）日受邀前往新加坡出席「2026世界城市高峰會市長論壇」（World Cities Summit Mayors Forum），成為全台唯一獲邀上台分享城市治理經驗的縣市首長。面對來自全球數百座城市的市長及城市治理專家，張善政以桃園推動智慧治理、水資源建設及居住政策成果為主軸進行專題報告，其中全國首創的「可負擔住宅」政策，更成為與會人士關注焦點。

桃園市長張善政受邀前往新加坡出席「2026世界城市高峰會市長論壇」。圖：市府提供

張善政表示，全球許多城市都面臨人口成長、房價攀升及青年居住壓力增加等共同挑戰。對城市而言，提升競爭力不僅在於基礎建設，更在於能否讓年輕世代看見未來、安心留在城市發展。因此，桃園率先推出可負擔住宅政策，希望協助年輕家庭及育兒族群實現成家夢想。

桃園市長張善政受邀前往新加坡出席「2026世界城市高峰會市長論壇」。圖：市府提供

張善政指出，可負擔住宅採封閉市場機制，並限制轉售資格，以避免房屋成為投資炒作工具，讓住宅回歸居住本質。透過制度設計，讓真正有居住需求的市民能以合理價格取得住宅，減輕購屋負擔。

桃園市府團隊（左起）新聞處長羅楚東、市長張善政、副秘書長金志聿、智發會主委廖修武。圖：市府提供

他強調，住宅政策不只是房屋供給問題，更攸關世代公平與城市未來發展。讓願意在城市努力打拚、成家立業的年輕人有機會擁有自己的住所，是市府推動居住正義的重要目標，同時也是因應少子化與人口結構變遷的重要施政方向。

除了住宅政策外，張善政也向國際城市領袖分享桃園在永續治理方面的成果。他表示，桃園近年積極建構再生水供應系統，打造全台規模最大的再生水網絡，並導入人工智慧及數位孿生技術提升城市管理效率，同時透過低衝擊開發與海綿城市設計強化防洪韌性，兼顧產業發展與環境永續。

桃園市政府表示，世界城市高峰會是國際重要的城市治理交流平台之一，每年吸引全球各地城市領袖參與，針對永續發展、氣候變遷及城市韌性等議題進行討論。今年論壇亦將可負擔住宅列為重要議題之一，張善政透過專題分享，將桃園推動居住正義及智慧治理的經驗帶上國際舞台，展現台灣地方治理的創新成果。

本文章來自《桃園電子報》。原文：張善政登世界城市高峰會 分享桃園可負擔住宅經驗引國際關注