因應端午連假人潮 大溪老街周邊實施交通疏導

端午連假將至，因應大溪老街及周邊景點可能湧入大量遊客，桃園市警察局大溪分局今天宣布交通疏導計畫，於老城區、台7線及主要聯外道路加派警力，並規劃替代道路分流車潮。

大溪警分局發布新聞稿表示，端午節連假期間國道3號大溪交流道南向匝道未實施高乘載管制。和平老街每天上午9時至下午6時劃設行人徒步區，康莊路、和平路五岔路口及得勝路周邊將實施交通管制；普濟路禁止左轉得勝路，警方也將視車流狀況，於圓環及橋頭停車場周邊機動實施單向管制與分流措施。

警方指出，大溪老城區停車空間有限，建議民眾優先停放月眉停車場及大溪橋頭停車場後步行進入老街；若老城區車流壅塞，將引導車輛停放橋頭停車場，並以電子看板及APP發布即時路況資訊。復興區台7線沿線旅遊景點也將加強交通疏導，下山往新竹方向建議改走桃118線羅馬公路，往台北方向可改行台7乙線接國3。

警方表示，為鼓勵民眾使用公共運輸，端午連假從18日至21日實施優惠措施。大溪警分局長徐章哲呼籲，民眾出遊前可透過1968、警廣專線或即時路況影像查詢車流，並配合警方指揮通行。