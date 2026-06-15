消防員變身公仔陪親子闖關 桃園藝術巡演玩出防災力

消防員不只在火場與時間賽跑，也把握勤餘走入社區，傳授防災知識及保命法，桃市消防局第三救災救護大隊觀音分隊日前配合「2026桃園藝術巡演觀音場」，在觀音國小設置消防安全宣導攤位，透過互動闖關、體驗遊戲及案例分享，讓親子快樂地學防災，提升自我保護力。

活動現場最吸睛的，莫過於消防宣導人員化身可愛公仔，熱情與大小朋友互動，吸引不少民眾駐足拍照。參加民眾只要穿著救生衣完成拋救生圈體驗，就獲得扭蛋機會，透過遊戲學習正確穿戴救生衣、拋投救生圈及防溺觀念，讓防災教育不再只是口號，而是寓教於樂的實際體驗。

除防溺宣導，消防員也利用海報展示、互動問答及實際案例，向民眾說明居家防範一氧化碳中毒的重要性，提醒定期檢查燃氣熱水器、保持環境通風，避免意外發生。同時也加強液化天然氣使用安全及爆竹施放注意事項，希望從日常生活建立正確安全觀念，降低災害風險。

難得的是，這群消防員平時肩負火災搶救、緊急救護及各項災害應變任務，仍利用勤務空檔投入防災宣導，希望透過一次次面對面的互動，將安全觀念深植民眾心中。對消防人員而言，預防災害與災後救援同樣重要，若能讓民眾多一分防災知識，就可能少一場意外事故。

分隊長林宏鋅表示，消防工作的核心不只是災害發生後的搶救，更重要的是災害發生前的預防。此次結合大型藝文活動辦理宣導，希望民眾在欣賞精彩演出的同時，也能學習防火、防災、防溺及居家安全知識，將正確觀念帶回家庭，共同打造更安全、安心的生活環境。

桃市消防局第三救災救護大隊觀音分隊的消防員，除了火場救災，勤餘也向國小學童傳授防災及保命知識。記者陳恩惠／翻攝

桃市消防局第三救災救護大隊觀音分隊的消防員，除了火場救災，勤餘也向國小學童傳授防災及保命知識。記者陳恩惠／翻攝

桃市消防局第三救災救護大隊觀音分隊的消防員，除了火場救災，勤餘也向國小學童傳授防災及保命知識。記者陳恩惠／翻攝