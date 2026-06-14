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桃園新屋哈密瓜節 莊育來奪冠、邱乾裕登最甜密瓜王

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
莊育來贏得新屋區哈密瓜節哈密瓜競賽評鑑冠軍。圖／農業局提供
莊育來贏得新屋區哈密瓜節哈密瓜競賽評鑑冠軍。圖／農業局提供

桃園市新屋哈密瓜節今日於螺文化體驗園區熱鬧展售、品嘗，還舉行哈密瓜評鑑，評審依外觀、品質、甜度、口感及農藥檢測等面向評鑑及儀器檢測，共計22組農友參賽，由莊育來奪冠，另亞軍、季軍及優勝各2名；果農邱乾裕抱回特別獎「最甜密瓜王」，甜度18.6。

農業局表示，新屋區農業發展多元包括溫室有機蔬菜、哈密瓜、鵝肉等有口皆碑；其中哈密瓜種植面積約23.78公頃，今年因氣候因素果粒略小，但口感、甜度並不會受到影響，品種以「香華」為大宗，並帶動鄰近觀音、大園、楊梅及龍潭區等農民加入種植；農業局補助新屋區辦哈密瓜節，鼓勵農友精進栽培技術與品質管理，帶動地方農業發展。

農業局表示，哈密瓜屬高經濟作物，栽培季節以春作為主，生產期前後約50天，產期集中且單位面積生產量高。新屋區以種植香華品種哈密瓜為主，果肉較其他瓜品種細緻，口感特色完美融合脆甜與綿密，剛採收時果肉呈現清脆爽口，放置一段時間後，口感則轉柔軟綿密，且甜度明顯提升，直接食用或是製作甜品皆適合。

新屋哈密瓜節結合競賽及農特產品展售，現場提供哈密瓜免費品嘗、哈蜜瓜DIY及消費滿額兌換等，透過各式有趣活動，讓更多人認識桃園新屋地產優質哈密瓜。

特別獎甜度最高的哈密瓜，甜度18.6。圖／農業局提供
特別獎甜度最高的哈密瓜，甜度18.6。圖／農業局提供

新屋區哈密瓜節在海螺館文化園區熱鬧登場。圖／農業局提供
新屋區哈密瓜節在海螺館文化園區熱鬧登場。圖／農業局提供

冠軍哈密瓜。圖／農業局提供
冠軍哈密瓜。圖／農業局提供

邱乾裕抱回特別獎「最甜密瓜王」。圖／農業局提供
邱乾裕抱回特別獎「最甜密瓜王」。圖／農業局提供

桃園 觀音 農業

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