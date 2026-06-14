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苗栗議員曾玟學鬆口選頭份市長 藍、綠對決成形「勝負難分」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
中國石油化學公司苗栗縣頭份廠去年11月停產除役，30公頃特種工業區何去何從，議員曾玟學日前議會總質詢關心。本報資料照片
中國石油化學公司苗栗縣頭份廠去年11月停產除役，30公頃特種工業區何去何從，議員曾玟學日前議會總質詢關心。本報資料照片

苗栗縣議員曾玟學今天參加頭份市濫坑社區端午節活動，回應參加鄉親期盼，鬆口會選下屆頭份市長，曾受訪時強調將來會正式宣布，國民黨縣議員徐功凡早早表態參選頭份市長，綠、藍對決成形。

頭份市濫坑社區今天上午辦理端午節活動，民進黨苗栗縣長參選人陳品安、縣議員陳光軒，與無黨籍陳光軒同框，陳光軒稍後在臉書揭示曾玟學要選頭份市長，地方政壇人士不意外，認為是一步好「棋」，曾玟學近來頻頻關心中國石油化學公司頭份廠停產後，30公頃土地特種工業區土地何去何從等頭份市政議題曝光，曾宣布參選只是時間問題。

政壇人士分析，頭份市是全縣第一大市，曾玟學選頭份市長，搭配有助以陳品安選縣長的選情，此外，曾擁有高人氣，過去選議員的得票數，足夠當選2席有餘，曾轉跑道選市長，有利於綠選票轉移到陳光軒，及民進黨縣黨部主委陳詩弦選議員，至於曾選頭份市長，目前態勢對決徐功凡，鹿死誰手勝負難分。

曾玟學受訪，強調還沒有正式宣布參選，因今天參加端午節活動鄉親踴躍，受到現場熱情感染，有人問了，他就順勢回答了，他參選頭份市長，還會正式宣布說明。

2026九合一選舉 苗栗縣選舉 頭份 曾玟學

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