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像素藝術展桃園登場 台灣藝術家打造沉浸遊戲間

中央社／ 桃園14日電
台灣像素藝術家KAI近期在新光三越桃園站前店推出「是誰的遊戲間」像素藝術特展，以復古遊戲機「經典四色」視窗風格出發，結合街道觀察、昆蟲與礦物蒐集等內容，打造9大主題展區。中央社
台灣像素藝術家KAI近期在新光三越桃園站前店推出「是誰的遊戲間」像素藝術特展，以復古遊戲機「經典四色」視窗風格出發，結合街道觀察、昆蟲與礦物蒐集等內容，打造9大主題展區。中央社

受復古風盛行影響，越來越多民眾關注像素藝術創作，台灣像素藝術家KAI也以復古遊戲機「經典四色」視窗風格，打造9大主題展區與互動體驗，邀民眾化身遊戲主角探索像素世界。

像素藝術創作者KAI接受媒體聯訪表示，出生於1990年代的他，因為童年遊戲都以「像素藝術（PixelArt）」風格製作，而深愛像素藝術，從國小3年級接觸Windows 98小畫家後便投入像素創作至今已超過20年。這次以復古遊戲機的「經典四色」視窗風格出發，將數位視窗實體化，結合街道觀察、昆蟲與礦物蒐集、創作密室及共創互動區等內容，打造9大主題展區。

KAI指出，因為只用4個顏色，因此創作時更要動腦思考，現在的遊戲畫質都很高，雖然畫面精美，卻不如像素藝術保留很多想像空間讓民眾發揮，這次的展覽加入很多自己的回憶或生活日常靈感，規劃6大任務與4大工作坊，參觀民眾完成挑戰還有機會獲得限量周邊，讓看藝術展，就像參與一場大型電動遊戲更加有趣。

像素藝術創作者KAI指出，像素（Pixel）是構成數位影像與螢幕畫面的基本單位。每個像素就像一個微小色塊，承載單一顏色；數百萬個像素緊密排列，便組成了手機或電腦上看到的清晰照片與影像。

這場「是誰的遊戲間」像素藝術特展，即日起至28日在桃園新光三越站前店10樓展出，展覽會場也規劃4大職人體驗工作坊，邀請民眾報名參加。桃園新光三越站前店店長陳碧娟說，活動同時聯手百貨周邊4大文創場域共同打造「限定 NPC 尋找任務」，將藝術展化身為大型沉浸遊戲，邀請民眾從展覽遊戲間出發，探索桃園站前地圖。

台灣像素藝術家KAI「是誰的遊戲間」像素藝術特展，以復古遊戲機「經典四色」視窗風格，打造9大主題展區與互動體驗，展期在新光三越桃園站前店持續到28日。中央社
台灣像素藝術家KAI「是誰的遊戲間」像素藝術特展，以復古遊戲機「經典四色」視窗風格，打造9大主題展區與互動體驗，展期在新光三越桃園站前店持續到28日。中央社

Windows 藝術家 桃園

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