桃市府紐西蘭取經光害防治翻轉小鎮 助拉拉山暗空經濟

為推動拉拉山觀光產業接軌國際，桃園市觀光旅遊局長陳靜芳日前率隊赴紐西蘭奧克蘭舉辦暗空交流會，與國際暗空協會（IDA）主席 Nalayini Davies、坎特伯雷大學天文學榮譽教授 John Hearnshaw 及紐西蘭暗空協會執行長 Gareth Davies 等國際頂尖專家深度對話，聚焦暗空認證、光源管理及「星空旅遊」的永續發展經驗。

陳靜芳表示，考察主要借鏡紐西蘭奧拉基麥肯錫（Aoraki Mackenzie）地區的成功軌跡，該區自1981年即實施照明管制，2012年獲國際暗空保護區認證。John Hearnshaw指出，麥肯錫地區在認證後，星空旅遊已從小眾導覽演變為成熟的服務產業，當地目前有至少9家天文旅遊公司，最具規模的營運團隊編制達百人，每年吸引超過15萬人次造訪，這證實了「暗空認證」不僅是環保標章，更是帶動地方創生與永續觀光的強大品牌。

針對拉拉山正在申請「國際暗空勝地」（Urban Night Sky Place）認證，國際專家在交流會也給出具體指引 ，關鍵一是精準光源管理，執行長Gareth 強調，審查核心在於夜空亮度監測的完整與燈具改善期程，友善光源應透過改善遮蔽角度、降低藍光比率、控制照明時間，兼顧居民夜間安全與生態保育。

關鍵二是融入泰雅原民天文敘事，IDA主席 Nalayini特別提到，負責任的天文旅遊必須尊重在地文化，拉拉山擁有豐富的泰雅族部落文化，未來將星空與原民歷史記憶結合，將是通過國際認證的獨特亮點；關鍵三在於跨世代的社區溝通，暗_空保育是一項持續性工作，需要政府、在地旅宿業者與居民展現共同承諾，形成長期的維護機制。

桃園市觀旅局表示，拉拉山已正式向國際暗空協會（IDA）提送認證申請，市府團隊正全面推動光汙染防制法制化，盤點改善夜間照明，並著手規劃星空觀光遊程。未來若順利通過，拉拉山將成為台灣首座國際暗空勝地，讓北橫山林在拉拉山神木、水蜜桃之外，再添一項國際級的綠色旅遊金字招牌，實現生態保護與部落產業共榮的正向循環。