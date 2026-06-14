新莊地藏庵文武大眾爺今暗訪 500警備空拍機防攻擊臂盾防衝突

新莊地藏庵年度遶境活動今天登場，新莊警分局事前辦理多次演練與實境模擬操演，今將投入約500名警力，對於任何藉宗教活動名義從事暴力滋事、聚眾鬥毆、妨害公務或其他違法行為，警方也宣示將迅速採取必要執法作為，依法究辦到底絕不寬貸。

新莊分局表示，新莊大拜拜為北台灣歷史悠久且深具文化意義的重要宗教盛事，每年均吸引大批信眾及民眾熱情參與。警方秉持「事前預防、即時處置、依法究辦」原則，於活動前即主動與各宮廟、陣頭及參與團體進行溝通協調，並簽署行動公約，透過事前約制與法治觀念宣導，共同維護遶境秩序，讓傳統宗教文化在安全與和諧的環境中永續傳承。

新莊分局長陳保緒表示，針對歷年遶境活動可能衍生之治安風險，警方已完成多場次實境模擬操演，除機動打擊警力、霹靂小組、交通疏導警力及專責蒐證人員等勤務編組外，更運用空拍機、即時影像傳輸系統及GoPro環景攝影設備，全程掌握動態即時回傳現場畫面，提升指揮、應變及蒐證效能。另外還配備防攻擊臂盾背包等防護裝備，全面強化第一線警員執勤安全。

警方呼籲所有參與信眾及民眾，共同珍惜新莊地區優良宗教文化，以虔誠敬神、理性參與的態度遵守活動秩序，不酒駕、不滋事、不挑釁、不逞強，警民共同守護新莊大拜拜平安順利圓滿成功。

新莊分局長陳保緒事前勘查高風險紅壇設置及要求改正。記者黃子騰／翻攝

警方添購防攻擊臂盾包包及gopro環景攝影設備。記者黃子騰／翻攝