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桃園議長盃路跑1萬3千人感受青埔城市風光 警規畫停車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議長邱奕勝（左4）表示路跑第一屆2000人，今年第16屆已經超過1萬3000人報名。圖／新聞處提供
議長邱奕勝（左4）表示路跑第一屆2000人，今年第16屆已經超過1萬3000人報名。圖／新聞處提供

桃園市議會議長盃路跑今日清晨起跑，議長邱奕勝表示，議長盃路跑今年邁入第16屆，參與人數從最初約2000人逐年增加，今年報名人數更突破1萬3000人，展現桃園市民對運動與健康生活的高度熱情。

副市長王明鉅連續4年報名休閒組，並表示議長盃路跑已經是桃園重要運動盛事，顯示市議會及桃園市馬拉松路跑協會用心籌辦。體育局說明，議長盃路跑由市議會、市政府主辦，是桃園年度大型城市路跑賽事。今年規畫21公里、11.5公里及4.5公里等組別，吸引超過1萬3000名跑者熱情參與，沿途感受青埔在地發展與城市風光。

中壢警分局事前針對路跑停車需求，規畫周邊停車空間，包括永園路青埔運動公園汽機車停車場、青埔棒球場停車場、青埔運動公園環溪路停車場、文智停車場、嘟嘟房停車場－桃園會展中心及TIMES中壢環溪二街停車場等。

體育局指出，桃園持續推動多元路跑活動，除議長盃路跑外，也包括親子同樂的「新屋魚米之鄉馬拉松」及年底具特色的「石門水庫楓半馬」，賽事並響應2050淨零排放政策，透過共乘、腳踏車前導及電子成績查詢等措施，實踐綠色賽事理念，讓運動融入生活，也落實環保永續。

桃園市議長盃路跑逾1萬3000人參加。圖／新聞處提供
桃園市議長盃路跑逾1萬3000人參加。圖／新聞處提供

路跑 青埔 桃園

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