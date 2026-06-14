「苗栗幣」7月9日發行 民代期待使用者行為數據分析擴大效益

苗栗幣7月9日發行在即，今年預計500萬元規模，數位點數一比一，可以到逾200家特約商店折抵消費，明年台灣燈會在苗栗，並加入交通等連結，成為生活全方位平台，民代期待使用者行為數據分析擴大效益。

苗栗縣政府7月9日啟動苗栗幣數位點數平台，也備受期待，縣議員曾玟學表示別讓辛苦開發的APP成為一次性的禮券，縣府要透過使用者行為的數據分析，研擬完善的消費回饋規則，強化互動與平台黏著度，形成消費循環活絡在地經濟，創造城市幣能為地方帶來許多可能性。

縣府指出，苗栗幣就是縣府發給鄉親的數位點數，7月9日上線啟用，可以打開App Store 或Google Play，搜尋「苗栗幣」下載，也可以掃描縣府公告、活動海報、宣傳單QR Code，依照畫面註冊會員，就能查看自己的點數餘額、正在進行的任務，以及附近有哪些特約商店可以使用。

民眾未來參加活動、看宣導、填問卷等任務，不只可以獲得資訊，還有機會拿到苗栗幣，就能到餐飲美食、旅宿觀光、零售購物、休閒景點等，逾200家合作商店折抵消費，可以變成一杯飲料、一份餐點、一項商品折抵的生活優惠，同時也創造店家商機。

縣府說，明年台灣燈會在苗栗，苗栗幣會結合，並進一步擴大規模，此外，縣府現有的交通資訊等平台，將來也會連結到苗栗幣，苗栗幣不僅是數位智慧消費，也將會結合生活等全方位，吸引民眾多多參與，也支持苗栗消費。