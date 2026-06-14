公園養護陷人力荒議員質疑誘因低 竹市府：研議多元措施

新竹市近年致力推動「友善親子城市」，積極建置、優化公園。但市議員廖子齊指出，目前竹市公園養護正陷於「人力荒」與「被動維修」的循環困境，公園設施損毀通報三個月才處理，不然就是四處雜草掩徑，且竹市超過一公頃的公園多達37處，單靠政府預算與人力已難以為繼。過去審計室多次指出新竹市公園認養率偏低，是同級縣市中唯一被點名參與不足的城市，這明顯顯示市府現階段提供的認養規則與誘因等出了問題，希望市府重視。

市府養護工程處表示，目前公園認養相關資訊分散及網站導引不易情形，將針對養護工程處網站相關內容檢視檢討並更新，以提升民眾及企業查詢與參與便利性；另有關公園認養機制與誘因部分，市府將持續研議精進方向，強化公私協力合作內容，並評估增加多元參與型態及相關鼓勵措施，以提升企業及民間參與意願，擴大公共綠地維護能量。

廖子齊說，目前竹市的認養資訊極度混亂，搜尋「公園認養」跳出的仍是業務已移交的城銷處網頁；點進養工處專區，卻被導入功能破碎的ESG媒合平台。這讓想幫忙的企業、團體找不到門路，這種資訊斷層與導引錯誤，直接消磨了民間參與的熱誠。市府應重新優化數位介面，將散落於各局處的資訊整合，讓認養申請不再是行政迷宮。

除了平台易用性，廖子齊還指出誘因機制的缺失。她說，相較於台北市詳細公告績優單位並建立表揚制度，新竹市 10年來僅公布9個合作單位，且缺乏榮譽感的回饋與實質補助機制，導致企業投入ESG 的意願低落。公園認養不應侷限於割草與撿垃圾，應提升至「深度合作」，引進民間資源進行生物多樣性監測、樹木健檢，甚至鼓勵社區認養鄰近公園結合長照需求，轉化為具備社會意義的綠色空間。

廖子齊表示，對比鄰近縣市，竹市的認養條件顯然缺乏競爭力，不僅在實質補助上掛零，遠不及苗栗縣竹南鎮最高 12萬元的預算補助，在獎勵制度上也顯得消極，缺乏如台北市公告認養績優單位並建立品牌形象的表揚機制。此外，竹市的認養期限僅一年起跳，對比台北市三年的標準，頻繁的行政流程更消磨了民間參與意願。所以市府應該優先針對現有的「新竹市公園、綠地、廣場、場所、公廁認養要點」內容進行修正，凸顯公私合作夥伴關係。

廖子齊說，優化認養平台不僅是為了分擔政府財政負擔，更是要讓市民與企業對土地產生參與感。唯有透過數位轉型與制度重整，讓認養平台成為有感的「公私協力橋樑」，竹市的公共綠地才能真正擺脫僅靠個別局處來維繫龐大公園綠地整潔的窘境，走向更具生命力的城市景觀。

市議員廖子齊指出，目前竹市公園養護正陷於「人力荒」與「被動維修」的循環困境，圖為為維持新竹市公園、綠地及風景區的整潔，市府啟動春季草木修剪與割草作業，依各區實際狀況分期進行。示意圖／新竹市府資料照