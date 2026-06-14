其人其事／黎煥得剃頭一甲子 通霄賺好幾棟房

苗栗縣通霄鎮黎明理髮廳老闆黎煥得「剃頭」邁入一甲子，有全國模範勞工的金字招牌，顧客絡繹不絕，甚至要預約。他自豪有一家五代男丁都找他理髮，也感嘆現在流行快剪，沒人願學傳統手藝，在失傳之前，「只要有客人來就盡量服務」。

今年七十四歲的黎煥得堪稱「白手起家」，一輩子靠理髮手藝，在通霄賺好幾棟房子，生活幸福美滿，但他從小人生境遇像極電視裡的賣慘劇情。他原本姓莫，二歲時因家中生活困頓被過繼給家無男丁的黎姓農戶，七歲養父過世後，家中無力供他讀書，十三歲被送去理髮店當學徒。

黎煥得說，以前剃頭師沒店面，定期到村落、庄頭或家族巡剪，出師前沒工錢，師傅只管飽飯，還得幫忙撿柴打掃等雜事，十分辛苦，逢年過節若能拿到幾塊錢當零用錢就很開心，熬到出師才有些許收入。

黎煥得學傳統手藝，服務包括理髮、刮鬍子和掏耳朵，但他十分上進，曾透過熟人介紹到桃園楊梅學造型、染髮、電燙、電動推剪等技術。退伍後，他與人合夥開新美都理髮廳，一做四十年，老顧客遍及整個通霄，直到七年前才因其中一名合夥人過世拆夥單飛。

黎煥得目前在通霄鎮平元里開店，有不少老顧客仍指名要他服務。他自豪有人一家五代的頭髮都是他剪的，也有人遠從馬祖飛回來找他理髮，他沒打算退休，「只要有客人來就盡量服務」。

黎煥得說，孫子的頭也是他理的，孫子常拿男明星照片要求照樣子剪，有時剪太短，孫子還會生氣，讓他哭笑不得。