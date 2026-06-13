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張善政率團訪東南亞 泰國行宣布「亞洲植物博覽會」7月桃園登場

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政率團出訪泰國，昨天上午受邀出席曼谷國際植物展開幕式。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政率團出訪泰國，昨天上午受邀出席曼谷國際植物展開幕式。圖／桃園市政府提供

桃園市長張善政近日率團出訪東南亞，昨天受邀出席曼谷國際植物展開幕，致詞時特別提到「植感桃園」產業潛力，期盼雙方合作加強綠色產業轉型。此外，他宣布桃園今年7月將首度舉辦「亞洲植物博覽會」，以實際行動支持桃園青農在精緻農業的投入。

市府指出，曼谷國際植物展是由曼谷國際展覽中心主辦，該活動首度邀請台灣地方首長參展，泰國農業推廣局副局長Tantita Bunyamaneekul也親自替市長導覽攤位，過程互動熱絡。

張善政表示，曼谷在觀葉植物與熱帶育種領域具備全球指標性地位，桃園此次特別帶青農觀摩，盼雙方在農業科技與行銷模式方面深度對接。桃園與曼谷一樣擁有深厚農業底蘊，正加速朝精緻化、數位轉型與品牌化邁進，泰國是非常珍貴的借鏡。亞洲植物博覽會將於7月24日至26日在桃園舉行，誠摯邀請國際綠色產業菁英蒞臨桃園。

張善政昨天下午則率團與泰國參議院農業與合作社委員會副主席Choocheep Auekarn會面，雙方也針對智慧農業與綠色觀賞性植物進行交流。

Choocheep Auekarn表示，泰國近年來積極推動符合國際標準的永續農業政策，也十分重視智慧科技在農業領域的應用發展。此次與桃園市政府交流，不僅看見台灣在AI與智慧農業上的創新成果，也期待未來能透過更多交流合作，共同提升農業競爭力與國際市場能見度。

泰國農業推廣局副局長Tantita Bunyamaneekul（右）親自替桃園市長張善政導覽曼谷國際植物展攤位。圖／桃園市政府提供
泰國農業推廣局副局長Tantita Bunyamaneekul（右）親自替桃園市長張善政導覽曼谷國際植物展攤位。圖／桃園市政府提供

泰國 張善政 東南亞

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