第10屆國家環境教育獎公布 苗栗縣3組代表隊參賽都獲優等肯定

第10屆國家環境教育獎成績已公布，苗栗縣推薦的代表在全國激烈競爭中表現亮眼，分獲社區組優等、團體組優等及民營事業組優等肯定。縣府指出，苗栗一舉囊括3項殊榮，展現苗栗縣長期深耕環境教育、推動永續發展的豐碩成果。

苗栗縣環保局指出，此次參賽代表隊包括社區組「頭屋鄉明德社區發展協會」、團體組「社團法人海線一家親環保協會」及民營事業組「有限責任苗栗縣賽夏族原住民林業暨勞動合作社」，3隊經縣內初審脫穎而出，並代表苗栗參與全國決選。3個單位歷經環境部書面審查、實地訪視及決選評比等考驗，最終獲評審委員高度肯定，為苗栗再創佳績。

環保局表示，頭屋鄉明德社區發展協會曾於第8屆國家環境教育獎榮獲社區組優等獎，近年持續深耕社區環境教育與生態保育工作，在社區夥伴共同努力下成果豐碩，現已培育超過30名在地居民成為生態觀察員，累積超過120筆生態資源調查資料，並投入台灣稀有受脅植物「大胡枝子」的復育工作，與一級保育類野生動物食蛇龜棲地維護與監測調查，成功將環境保育理念轉化為居民共同參與的家鄉認同運動。

獲團體組優等的社團法人海線一家親環保協會長期投入苗栗海岸線生態守護與海洋環境教育推廣，秉持「從教育出發、向下扎根」理念，積極推動各項環保行動。協會透過淨灘、海廢藝術創作、低碳小旅行及環境教育推廣等多元方式，鼓勵民眾以實際行動參與環境守護，凝聚大眾對海洋與土地的關懷，讓更多人從參與者成為行動者，共同實踐永續生活。

獲民營事業組優等的苗栗縣賽夏族原住民林業暨勞動合作社，以南庄鄉蓬萊部落賽夏族人為主體，依循里山倡議精神，在農業部林業及自然保育署輔導支持下，結合傳統生態智慧與現代永續經營理念，推動森林資源保育、部落環境教育及綠色產業發展，成功打造兼顧自然保育、文化傳承與地方創生的共生典範，展現原鄉推動環境教育與永續發展的亮眼成果。

環保局長沈鳳臺表示，苗栗縣代表單位於第10屆國家環境教育獎榮獲佳績，不僅是對長期投入環教工作的最佳肯定，更展現苗栗在環境教育推動上的深厚能量與豐碩成果。環保局將持續整合各界資源，深化環境教育扎根工作，鼓勵更多社區、學校、企業及民間團體投入環境教育行列，共同朝向淨零永續、生態共榮的幸福苗栗邁進。

社團法人海線一家親環保協會獲得團體組優等。圖／苗栗縣政府提供