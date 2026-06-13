防堵電纜破壞事件重演　竹市17公里海岸線建置71處監視器

去年底17公里海岸線沿線曾發生路燈電纜遭破壞事件，影響夜間照明及民眾使用安全，新竹市政府養工處攜手新竹市警察局推動「17公里海岸線警用治安監視器建置計畫」，於沿線重要節點建置完成71處警用治安監視器，正式與警察局監控系統連線運作，強化治安維護與公共設施管理。

市府表示，去年底17公里海岸線沿線曾發生路燈電纜遭破壞事件，影響夜間照明及民眾使用安全，養護工程處隨即與警察局合作研議改善措施，透過建置警用監視系統，導入即時影像監控、調閱及通報功能，提升違法行為嚇阻效果與案件查處效率，同時保障公共設施及自行車道使用安全。

養工處說明，本案自今年1月啟動施工，於5月底全數完成，總經費約497萬元，建置範圍涵蓋南寮大道、幸福沙灣、港南濱海風景區、金城湖、水資源公園、香山濕地、風情海岸、那魯灣文化聚落、南港賞鳥區及海之聲等重要節點。透過監視系統串聯形成完整安全防護網，除可協助警方即時掌握現場狀況外，亦能與周邊道路監視影像整合運用，有助於治安維護、案件追查及突發事件應變，大幅提升管理效能與執法效率。

市長高虹安表示，17公里海岸線是竹市重要的觀光遊憩廊帶，串聯南寮漁港、幸福沙灣、香山濕地及海之聲等熱門景點，每年吸引大量遊客及自行車騎乘愛好者前往休憩運動。市府持續推動「宜居永續」與「智慧治理」施政願景，除完善景區設施外，也積極強化公共安全管理，讓市民及遊客能夠安心享受優質的濱海遊憩環境。

養工處強調，打造安全、友善且高品質的休憩環境，是推動城市建設的重要目標。未來將持續透過跨局處合作及智慧科技應用，強化風景區公共設施管理與安全維護工作，持續提升17公里海岸線整體服務品質，營造更安全、更便利的旅遊與運動空間，讓市民朋友及遊客安心享受新竹市獨具特色的海岸景觀與休憩資源。