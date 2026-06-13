藍營初選 竹北市長民調周一公布結果

下屆竹北市長戰況激烈，藍白共推人選之前，國民黨黨內初選民調昨起一連三天登場，四名參選人縣議員吳旭智、林禹佑、邱靖雅與竹北市民代表會主席林啟賢全力催票，民眾黨創黨主席柯文哲也到竹北替自家人邱臣遠站台，喊「勢在必得」。民進黨人選預估七月出爐。

國民黨竹北市長黨內初選，昨起展開為期三天全民調，以民調定輸贏，下周一公布結果。地方評估，四名參選人吳旭智、林禹佑、邱靖雅與林啟賢，實力相當接近，四人陸空戰催票，競爭激烈。

不過，吳旭智近日遭謠言指將退出初選，他強調絕對參選到底、全力爭取提名，並呼籲藍白團結。邱靖雅則勤跑基層，穿梭市場與社團活動，盼以長年深耕地方的服務成績，爭取鄉親肯定。

隨著竹北市長選戰逐漸升溫，爭取國民黨提名的縣議員林禹佑（右）近日拜會苗栗縣長鍾東錦（左）請益市政治理經驗。圖／林禹佑提供

林禹佑近日拜會苗栗縣長鍾東錦請益市政治理經驗，鍾肯定林禹佑長期深耕地方、具服務經驗與城市願景，是他唯一支持的竹北市長人選。林啟賢日前拜會新竹縣副縣長陳見賢請益市政，雙方就交通、教育等議題交換意見，陳見賢表態，林啟賢是竹北市長最佳人選。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲（左二）與獲黨部徵召的竹北市長參選人邱臣遠（左三），以及黨籍參選人在竹北路口拜票。記者郭政芬／攝影

白營部分，柯文哲昨下午陪邱臣遠站竹北路口拜票，邱拋出「治理鐵三角」概念，若由新竹市長高虹安、國民黨縣長參選人徐欣瑩及他共同組建，將是最棒的「勝利方程式」。民眾黨今早也將成軍「民眾新竹隊」，柯文哲與黨主席黃國昌將到竹北，替十七名黨籍參選人授旗，展現團結氣勢。

民進黨現任竹北市長鄭朝方日前獲徵召，將轉戰縣長選舉。竹北市長一役，縣議員歐陽霆、陽明交大助理教授曾聖凱都被點名可能接棒參選，甚至傳出將與時代力量黨主席王婉諭「綠黃合作」，但態勢不明朗，預估七月才會有結果。