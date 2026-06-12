喚醒泰雅共同記憶 中高行調解化泰安鄉溫泉開發僵局

苗栗泰安鄉溫泉開發案因鄰近的圓墩部落未獲諮商，向台中高等行政法院提起訴訟撤銷開發許可，經院方協助調解，日前讓涉及的3個部落建立彼此信任，成立調解，解決法律僵局。

台中高等行政法院今天發布新聞稿表示，苗栗縣泰安鄉泰安山河境公司、汶水湯元開發公司主導的2大溫泉飯店開發案，地處原住民族傳統領域汶水溪畔，由於僅諮商取得鄰近的泰雅族斯瓦細格、砂埔鹿2個部落同意開發，卻將對岸圓墩部落排除在外，引發苗栗縣政府發給飯店業者的開發許可是否合法的爭議。

圓墩部落認為主體性被漠視，向台中高等行政法院提起行政訴訟，訴請撤銷苗栗縣政府核發給2家業者的開發許可。

台中高等行政法院認為，案件在原住民族傳統領域碰撞與法律困境的交織過程中，不應只是法律之爭，更是泰安溫泉區泰雅族「聚（部）落群」如何共享、共榮課題。

因此，院方選任外部專家律師林三元擔任調解委員，邀集圓墩部落、苗栗縣政府、斯瓦細格部落、砂埔鹿部落、温泉飯店開發業者及各部落族人齊聚一堂，並剖析問題核心，透過部落耆老及文史工作者，闡述圓墩部落歷史文化脈絡，召喚各部落在汶水溪流域土地泰雅族人共同記憶，回到相互尊重、和平共存歷史起點。

院方表示，最終讓所有參與調解程序的成員充分瞭解並獲得彼此信任，3個部落並再度各自召開部落會議，經投票同意温泉飯店業者開發，成立調解，解決了長達數年法律僵局。

院方提到，原住民族傳統領域範圍劃定，仍屬主管機關原住民族委員會權責，但此次調解成功具體實踐行政訴訟法引進調解制度的立法理想；行政訴訟程序不應僅有法律訴訟攻防，也能透過柔性程序，讓部落爭議有自主紛爭解決之途，開啟行政訴訟調解機制里程碑。