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議員指怠惰建停車場 竹市府：4度流標將檢討預算

中央社／ 新竹市12日電

民進黨新竹市議員陳建名今天指出，延平路地下停車場的中央補助遭撤，批市府行政怠惰；竹市府表示，主因近年成本大漲致4度流標，已重新檢討預算並準備重新招標。

陳建名今天在新竹市議會總質詢時指出，延平路地下停車場工程總經費新台幣3億6550萬餘元，中央核定補助2億714萬元，原預計114年底動工，是地方期待已久的停車場建設，如今卻因市府團隊行政怠惰、效率低落，導致補助遭廢止。

陳建名質疑，延平路停車場工程因市府無心市政而延宕、被中央收回補助，市民每逢雨天面臨塞車、苦尋車位及排隊進場的痛苦。

新竹市政府交通處透過文字表示，該工程已於113年3月獲核定。市府於去年辦理公開招標並積極邀請廠商投標，但歷經4次招標皆因無廠商投標而流標，主因是近年原物料、人力及土方等成本大幅上漲。

交通處說，市府已參考鄰近縣市類似停車場工程的決標價格，重新檢討工程預算。目前已完成相關調整作業並準備重新辦理招標，預計116年底前完成決標，盼滿足地方停車需求。

新竹 停車場

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