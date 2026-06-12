影／城鄉落差？苗縣議員陳品安關注課輔鐘點費 質疑同工不同酬

苗栗縣議員陳品安上午在議會質詢時，質疑「國中課後照顧教師鐘點費」在苗栗出現城鄉落差，同工不同酬，顯然不合理，建議教師不論在何處帶課輔班，都應領取相同的540元；縣長鍾東錦及教育處答詢強調訂定收費標準主要是向家長收費，教師的鐘點費差額可透過企業愛心補足，縣府態度是希望更大授權給學校，保留彈性並尊重校方，相關問題會進一步研議。

陳品安是民進黨徵召的下屆縣長參選人，鍾東錦代表國民黨爭取連任，不過今天的總質詢，陳品安開頭就表明她是以縣議員身分質詢，與鍾東錦及縣府主管的質詢及答詢溫和理性，不見選戰對手的硝煙味。

陳品安指出，教育部去年底調高國中小代課、兼任及超時鐘點教師鐘點費後，各縣市政府也陸續調高「國中課後照顧教師鐘點費」，目前包括花蓮、屏東、嘉義、新竹縣及宜蘭縣等縣市，均已採每節540元的統一標準辦理。但苗栗縣教育處卻研擬使用「區間制」，國中課後教師鐘點費用為455元至540元之間，將造成大校與小校、都會與偏鄉之間的待遇差距。

她指出，都會區或人口較多的鄉鎮市，學校學生人數較多，課後照顧收費足以支應成本，教師較有機會領取每節540元；但偏鄉小校及非山非市學校，因參與學生人數較少，收費不足，教師反而只能領取最低的455元，明明做的是同樣的工作，卻因學校規模不同而有待遇落差。

課後照顧是協助家長的重要教育服務，教師付出的專業與時間不應因工作地點不同、學生數多寡而有不同價值，建議縣府比照其他縣市作法，統一將國中課後照顧教師鐘點費調整為每節540元，縣立高中（完全中學）也應調至600元，且由縣府補足差額，讓教育資源更公平，也讓願意投入課後照顧的教師獲得合理待遇。

教育處長葉芯慧說明，縣府研擬的區間制預計115學年才開始，至於現有的收費標準，除了家遭變故的教儲戶結合政府和社會愛心不用支付，縣內其他各校縣府都尊重校方並保留彈性，因鐘點費問題可能已由企業資源或由校方獎勵補足。

鍾東錦強調，他非常尊重校長，因此鐘點費問題給各校更大的授權來決定，如果偏鄉、都會學校鐘點費都一樣，也有可能讓都會學校教師有意見，因為要帶的學生是一大群，遠比偏鄉小校的幾個學生多。此外，偏鄉學校學生、家長人數少，負擔更吃重，要支付費用可能有難度，收費標準他將與主計、教育處研商，讓都會、偏鄉教師都覺得公平的方案。

苗栗縣長鍾東錦答詢表示課後照顧鐘點費授權並尊重學校的決定，不足部分可透過企業捐助的基金支應，但經費總體有多少，還需要找主計、教育處等單位研究。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣議員陳品安上午在議會質詢時，質疑「國中課後照顧教師鐘點費」在苗栗出現城鄉落差，同工不同酬，顯然不合理，建議國中教師課後照顧鐘點費不論在何處都應領取相同的540元。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣議員陳品安上午在議會質詢時，質疑「國中課後照顧教師鐘點費」在苗栗出現城鄉落差，同工不同酬，顯然不合理，建議教師不論在何處都應領取相同的540元。記者胡蓬生／攝影