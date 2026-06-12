AB型血庫存不足 台電、台鐵聯手捐出逾100袋熱血

台電新竹區處今攜手台鐵新竹站於新竹火車站站前廣場舉辦「熱血台電 捐血救人」公益捐血活動，超過百位民眾熱情響應，共募集逾100袋熱血。由於近期AB型血液庫存尤為不足，此次捐血活動也為醫療院所補充珍貴血源，幫助急需輸血治療的病患，為生命接力。

台電新竹區處陳鈞泰處長表示，捐血是最直接的生命援助，台電輸送的不只是電力，更是一種溫暖與責任感，希望透過捐血活動，能喚起更多人關注公益，讓愛心傳遞到社會的每個角落。今年是第5度與台鐵新竹站合作辦理捐血活動，很榮幸國營事業能一起捐熱血、獻愛心，共同攜手展現企業社會責任。

台鐵新竹站葉國熙站長表示，為慶祝6月9日鐵路節，特別與台電新竹區處共同辦理捐血活動，能將公益活動與鐵路節結合在一起，別具意義。

新竹捐血中心也特別感謝台電新竹區處的協助，現場捐血民眾十分踴躍，一袋熱血就是一份希望，期盼民眾定期捐出熱血，點亮無數家庭的未來。

此外，台電新竹區處在捐血活動現場更特別設置節電宣導攤位，推廣「台灣電力APP」及電子帳單，在此炎炎夏日，希望民眾可以透過APP掌握家中的用電狀況，還能利用APP線上查詢及繳納電費、用電管理、停電報修、申辦各項業務，鼓勵民眾一起節約用電，持續打造節能減碳的美好生活。

台電新竹區處今攜手台鐵新竹站於新竹火車站站前廣場舉辦「熱血台電 捐血救人」活動。圖／台電新竹區處提供