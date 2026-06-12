雨勢助長！桃園龜山綠竹筍盛產 職人教怎麼挑最好吃

近日雨勢不斷，各地陸續傳出農損，桃園市龜山區綠竹筍卻逆勢成長，原本農民擔憂收成不佳，現在都樂開懷。龜山區農會預估今年產量與品質能趕上往年，今舉辦綠竹筍評鑑與特色料理競賽推廣產品，也分享竹筍「買黃不買綠」小秘訣。

桃園市龜山區農會指出，龜山地區擁有良好的氣候與土壤條件，所生產的綠竹筍質地細嫩、鮮甜爽口，目前綠竹筍種植面積約50公頃，年產量約18公噸，年產值超過2500萬元，是地方重要農業特色產業之一。

近年氣候不穩定，台灣北部今年6月初沒有明顯雨勢，龜山筍農還在擔心影響缺水影響產量，直到本周雨勢不斷，綠竹筍接連冒出土，「雨後春筍」具象化，才眉開眼笑。

龜山農會表示，雨水有助綠竹筍生長，預估產量能趕上往年，但由於剛進入產季，又逢端午節包粽子有材料需求，目前市場零售價大概落在一台斤180元，端午過後進入盛產，價格應該會慢慢回到去年一台斤150元到160元。

龜山農會今舉辦「優質安全綠竹筍評鑑暨在地特色料理競賽」推廣綠竹筍，現場聚集近百名筍農端產品比拚「筍王」，請總鋪師示範創意料理，同時分享挑選綠竹筍一定要認明身形彎如牛角且筍殼泛黃，才會鮮甜脆嫩。若筍殼或筍尖冒綠色，代表竹筍已經「出青」，味道會變苦。

雨季來臨，桃園市龜山綠竹筍進入產季，龜山區農會今舉辦筍王評鑑與特色料理競賽推廣產品。記者陳俊智／攝影