快訊

川普80歲生日想要什麼？許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

小貓躲角落偷窺 「以為自己完美隱身」17萬人傻眼：捉迷藏技巧0分

端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

聽新聞
0:00 / 0:00

雨勢助長！桃園龜山綠竹筍盛產 職人教怎麼挑最好吃

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
雨季來臨，桃園市龜山綠竹筍進入產季，龜山區農會今舉辦筍王評鑑與特色料理競賽推廣產品。記者陳俊智／攝影
雨季來臨，桃園市龜山綠竹筍進入產季，龜山區農會今舉辦筍王評鑑與特色料理競賽推廣產品。記者陳俊智／攝影

近日雨勢不斷，各地陸續傳出農損，桃園市龜山區綠竹筍卻逆勢成長，原本農民擔憂收成不佳，現在都樂開懷。龜山區農會預估今年產量與品質能趕上往年，今舉辦綠竹筍評鑑與特色料理競賽推廣產品，也分享竹筍「買黃不買綠」小秘訣。

桃園市龜山區農會指出，龜山地區擁有良好的氣候與土壤條件，所生產的綠竹筍質地細嫩、鮮甜爽口，目前綠竹筍種植面積約50公頃，年產量約18公噸，年產值超過2500萬元，是地方重要農業特色產業之一。

近年氣候不穩定，台灣北部今年6月初沒有明顯雨勢，龜山筍農還在擔心影響缺水影響產量，直到本周雨勢不斷，綠竹筍接連冒出土，「雨後春筍」具象化，才眉開眼笑。

龜山農會表示，雨水有助綠竹筍生長，預估產量能趕上往年，但由於剛進入產季，又逢端午節包粽子有材料需求，目前市場零售價大概落在一台斤180元，端午過後進入盛產，價格應該會慢慢回到去年一台斤150元到160元。

龜山農會今舉辦「優質安全綠竹筍評鑑暨在地特色料理競賽」推廣綠竹筍，現場聚集近百名筍農端產品比拚「筍王」，請總鋪師示範創意料理，同時分享挑選綠竹筍一定要認明身形彎如牛角且筍殼泛黃，才會鮮甜脆嫩。若筍殼或筍尖冒綠色，代表竹筍已經「出青」，味道會變苦。

雨季來臨，桃園市龜山綠竹筍進入產季，龜山區農會今舉辦筍王評鑑與特色料理競賽推廣產品。記者陳俊智／攝影
雨季來臨，桃園市龜山綠竹筍進入產季，龜山區農會今舉辦筍王評鑑與特色料理競賽推廣產品。記者陳俊智／攝影

雨季來臨，桃園市龜山綠竹筍進入產季，龜山區農會今舉辦筍王評鑑與特色料理競賽推廣產品。記者陳俊智／攝影
雨季來臨，桃園市龜山綠竹筍進入產季，龜山區農會今舉辦筍王評鑑與特色料理競賽推廣產品。記者陳俊智／攝影

桃園 農會

延伸閱讀

五股觀音山綠竹筍推廣市集6/13登場

影／豪雨重創南投米倉 草屯稻田倒伏泡水慘況曝

嘉縣評鑑國產龍眼蜂蜜 優鮮形象價格翻倍

搶攻年輕市場 賴惠員攜手北門農會推廣紅蔥玉米脆

相關新聞

雨勢助長！桃園龜山綠竹筍盛產 職人教怎麼挑最好吃

近日雨勢不斷，各地陸續傳出農損，桃園市龜山區綠竹筍卻逆勢成長，原本農民擔憂收成不佳，現在都樂開懷。龜山區農會預估今年產量與品質能趕上往年，今舉辦綠竹筍評鑑與特色料理競賽推廣產品，也分享竹筍「買黃不買綠」小秘訣。

竹北市長初選激戰 鍾東錦參一腳 力挺藍營林禹佑「唯一支持」

隨著竹北市長選戰逐漸升溫，爭取國民黨提名的縣議員林禹佑近日拜會苗栗縣長鍾東錦請益市政治理經驗。鍾東錦表示，城市治理最重要的核心在於交通、醫療與教育三大面向，而林禹佑長期深耕地方、認真問政，具備基層服務經驗與城市發展願景，是他唯一支持的竹北市長人選。

打造安全通學路與人本交通 陳品安也簽署交通改善白皮書

2026縣市首長選戰將開打，下一代人本交通促進會召集各民團推出「候選人交通改善承諾白皮書」，盼地方首長及民代參選人公開承諾實體人行道全面建設、通學安全等5大訴求；民進黨苗栗縣長參選人陳品安也加入簽署人行列，承諾未來推動人本交通、大眾運輸優化，以及校園周邊通學環境改善。

竹市米粉寮公園改造受限國防部 陳建名籲市府爭取撥用升級

新竹市北區米粉寮公園是全台唯一以米粉產業為主題的特色公園，但因土地屬國防部所有，設施發展受限。市議員陳建名今質詢要求市府爭取土地撥用，增設更多遊憩設施；市長高虹安表示，定期會後將正式發函國防部確認撥用意願。

苗栗連日雨勢不斷 大湖苗61線道路凌晨土石坍方交通中斷

苗栗縣連續數日降雨，大湖鄉苗61線往香林方向路段今天凌晨發生土石坍方，交通中斷，鄉長黃惠琴呼籲行經該路段的鄉親務必提高警覺、減速慢行，並注意現場交通管制及安全警示。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。