竹北市長初選激戰 鍾東錦參一腳 力挺藍營林禹佑「唯一支持」

隨著竹北市長選戰逐漸升溫，爭取國民黨提名的縣議員林禹佑近日拜會苗栗縣長鍾東錦請益市政治理經驗。鍾東錦表示，城市治理最重要的核心在於交通、醫療與教育三大面向，而林禹佑長期深耕地方、認真問政，具備基層服務經驗與城市發展願景，是他唯一支持的竹北市長人選。

而談到竹北未來的發展方向，鍾東錦特別肯定並推薦林禹佑，因為他看見禹佑多年來深耕地方、認真問政的態度，更看見他對城市未來的願景與執行力。

林禹佑表示，自己從藥師投入公共事務，歷任竹北市民代表及縣議員已8年，長期關注交通建設、教育發展、文化推廣及市民生活品質等議題，也希望透過務實規畫與傾聽民意，打造更宜居的竹北。

針對未來市政方向，林禹佑提出4大發展主軸。首先是改善交通環境，面對人口快速成長與通勤需求增加，將持續推動道路規畫優化、改善交通瓶頸、完善大眾運輸系統，並落實人本交通理念，打造安全友善的人行及通學環境。其次是擴充公共托育與公共幼兒園資源。

林禹佑指出，竹北聚集大量年輕家庭，育兒需求日益增加，未來將爭取更多公托、公幼資源，提供平價且優質的育兒服務，減輕家長負擔。

第三是增加運動與休閒空間，打造健康樂活城市。透過規畫運動場館、休閒設施及社區活動空間，讓不同年齡層市民都能擁有運動與交流場所，營造全齡共享的生活環境。第四則是推動寵物友善城市政策。林禹佑表示，越來越多家庭將寵物視為家人，未來將規畫寵物友善公園及相關設施，並結合特色活動與城市行銷，打造具特色與溫度的寵物友善城市。

林禹佑強調，好的治理不只是建設與數字，更重要的是回應市民需求、改善生活品質。未來若有機會承擔更大責任，將秉持基層服務精神，持續傾聽民意，打造交通更便利、教育更完善、育兒更友善、生活更幸福的竹北市。