打造安全通學路與人本交通 陳品安也簽署交通改善白皮書

2026縣市首長選戰將開打，下一代人本交通促進會召集各民團推出「候選人交通改善承諾白皮書」，盼地方首長及民代參選人公開承諾實體人行道全面建設、通學安全等5大訴求；民進黨苗栗縣長參選人陳品安也加入簽署人行列，承諾未來推動人本交通、大眾運輸優化，以及校園周邊通學環境改善。

陳品安在臉書發文指出，她身為兩個孩子的媽媽，特別能理解家長對交通安全的在意。苗栗和六都不一樣，苗栗的問題不是只有塞車而已，更重要的是許多地區缺乏足夠的交通選擇；尤其在偏鄉地區，公車路線存在不代表真的方便，班次開出來，也不代表孩子能趕得上上學。有些長輩光是出門看診，就得花上大半天時間，這些都是縣府必須正視的課題。

陳品安表示，未來除了持續爭取公共運輸資源，她也會盤點偏鄉學生、長輩及居民的實際需求，包含結合幸福巴士、接駁運輸及更多符合在地需求的服務模式，讓大眾運輸不只是「有」而已，也要真的「好用」。

她相信，好的交通建設和政策，可以大幅改善縣民生活品質。除了大眾運輸之外，未來也必須逐步改善學校周邊通學環境、公車候車空間、無障礙設施等等，讓每個人都能更安全且安心地利用。

對於下一代人本交通促進會提出的具體建議，她也會一步一步把這些承諾化成具體行動，讓苗栗成為更安全宜居、適合下一代生活的城市。