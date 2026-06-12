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影／竹縣警察節慶祝大會 林建隆：上任後已發280萬獎金、將持續頒發

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
由新竹縣長楊文科頒獎表揚年度績優警察同仁及協勤人員，肯定其長年堅守崗位、無私奉獻的辛勞與付出。記者郭政芬／攝影
由新竹縣長楊文科頒獎表揚年度績優警察同仁及協勤人員，肯定其長年堅守崗位、無私奉獻的辛勞與付出。記者郭政芬／攝影

為慶祝115年警察節，新竹縣政府警察局於今天舉辦「115年警察節慶祝大會」，並由新竹縣長楊文科頒獎表揚年度績優警察及協勤人員，肯定其長年堅守崗位、無私奉獻的辛勞與付出。局長林建隆表示，從去年8月上任後，至今頒發280萬的獎金給警察，未來將持續透過獎勵機制提升團隊士氣，讓認真執勤、表現優異人員獲得實質鼓勵。

這次頒發多位年度績優警察，其中少年警察隊偵查佐張育家、竹東分局偵查佐黃俊維獲選為警察局模範警察；新埔分局偵查佐黃鉦明、鑑識科巡官黃世翔獲選刑事鑑識楷模；刑事警察大隊偵查佐黃晶薇因偵辦詐欺案件表現優異，以及偵查佐鄭朝元執行清碼專案成效卓著，均獲表揚肯定，展現竹縣警察專業能力與敬業精神。

適逢警察節，今年慶祝活動有別於以往制式慶典。林建隆再次發揮巧思，特別規畫以「警察同樂、家眷共享」為主軸舉辦警察節園遊會，希望讓平日肩負繁重勤務、全年無休守護縣民安全的警察及協勤民力，在屬於自己的節日裡，能暫時放下工作壓力，與家人朋友共享輕鬆歡樂時光，也讓警察節不只是表揚，更充滿溫度與笑聲。

楊文科表示，警察局在警察節表揚模範警察、績優員警、鑑識及打詐有功人員，肯定警察長期維護治安與交通的辛勞。他指出，新竹縣近年發展快速，能維持良好治安與交通秩序，仰賴警察日夜投入、不眠不休的付出。過去一年警方在打擊犯罪、查緝詐欺方面成果顯著，共查獲詐欺及相關案件嫌犯417人，成功攔阻詐騙金額逾1.3億元，有效守護民眾財產安全。

林建隆說，基層員警長期投入治安維護、打詐、緝毒及交通執法等工作，肩負沉重勤務壓力。為實質鼓勵績優同仁，在警友會等民間力量支持下，自去年8月以來已累計發放約280萬元辦案及績優獎金，作為對員警辛勞付出的肯定與激勵。

林建隆感謝警友會及社會各界支持，強調未來將持續透過獎勵機制提升團隊士氣，讓認真執勤、表現優異人員獲得實質鼓勵，成為基層警察最堅強的後盾。

局長林建隆再次發揮巧思，特別規畫以「警察同樂、家眷共享」為主軸舉辦警察節園遊會。記者郭政芬／攝影
局長林建隆再次發揮巧思，特別規畫以「警察同樂、家眷共享」為主軸舉辦警察節園遊會。記者郭政芬／攝影

這次要讓警察同仁及協勤民力，在屬於自己的節日裡，能暫時放下工作壓力，與家人朋友共享輕鬆歡樂時光，也讓警察節不只是表揚，更充滿溫度與笑聲。記者郭政芬／攝影
這次要讓警察同仁及協勤民力，在屬於自己的節日裡，能暫時放下工作壓力，與家人朋友共享輕鬆歡樂時光，也讓警察節不只是表揚，更充滿溫度與笑聲。記者郭政芬／攝影

為慶祝115年警察節，新竹縣政府警察局於今天舉辦「115年警察節慶祝大會」。記者郭政芬／攝影
為慶祝115年警察節，新竹縣政府警察局於今天舉辦「115年警察節慶祝大會」。記者郭政芬／攝影

警察 新竹 楊文科

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