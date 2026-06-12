竹市米粉寮公園改造受限國防部 陳建名籲市府爭取撥用升級

新竹市北區米粉寮公園是全台唯一以米粉產業為主題的特色公園，但因土地屬國防部所有，設施發展受限。市議員陳建名今質詢要求市府爭取土地撥用，增設更多遊憩設施；市長高虹安表示，定期會後將正式發函國防部確認撥用意願。

陳建名指出，香山區南勢里「米粉寮公園」長期是地方民眾休憩的重要空間，但因土地屬國防部所有，市府能設置的設施與建設改善受到限制，目前僅能簡易綠美化，盼市府積極爭取土地撥用，才能增設更多符合地方需求的遊憩設施。

陳建名表示，過去幾年多次於議會質詢此案，也曾與國防部辦理會勘及接觸溝通，從目前互動情況來看，國防部態度相當正面，地方里長、社區發展協會及居民都期待市府能進一步爭取土地撥用。

陳建名說，若完成土地撥用，市府將能規畫更多元的公園設施與休憩空間，滿足市民需求，提升整體使用品質。他認為，關鍵在於市府是否願意積極推動，因此希望高虹安市長能在任內啟動相關程序，與國防部展開正式協商。

高虹安答詢表示，市府過去已配合辦理現地會勘，也持續了解國防部態度。由於國防部先前表達的立場相當正面，市府將在本次定期會結束後，正式發函國防部，進一步確認土地所有權及撥用意願等相關事項。

不過，陳建名認為，此案已關注超過一個會期，相關討論與會勘早已進行，不應等到定期會後才正式啟動函文程序，希望市府能加快腳步推動。

高虹安則強調，雖然先前已有會勘及意見交換，但正式公文往來仍是最明確的行政程序，市府將依程序向國防部提出申請與確認，後續再視回覆結果研議辦理。