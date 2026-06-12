苗栗連日雨勢不斷 大湖苗61線道路凌晨土石坍方交通中斷

苗栗縣連續數日降雨，大湖鄉苗61線往香林方向路段今天凌晨發生土石坍方，交通中斷，鄉長黃惠琴呼籲行經該路段的鄉親務必提高警覺、減速慢行，並注意現場交通管制及安全警示。

網友清晨6點多在臉書社團PO出苗61線鄉道邊坡土石滑落的情況，不僅道路交通中斷，沿路電桿也倒地，網友提醒用路人先不要往裡面移動，尤其大雨過後土石容易滑動，請大家經過山區務必注意安全。

大湖鄉長黃惠琴表示，因連日降雨影響，苗61線往香林方向路段在凌晨三、四點發生山崩落石情形，清晨有 鄉親要前往大湖市區發現道路因坍方中斷的狀況。

黃惠琴請行經該路段的鄉親務必提高警覺、減速慢行，並注意現場交通管制及安全警示。她說，苗61線過去就曾發生土石崩落及落石中斷交通情況，山區道路在豪雨後風險較高。如非必要，建議暫時避開該路段，並隨時留意最新路況資訊。

她表示，坍方路段清晨6點多已請開口合約廠商前往清除落石，目前有兩部怪手在現場搶通，希望能在中午前能先搶通道路。

苗栗縣大湖鄉苗61線往香林方向路段今天凌晨發生土石坍方，交通中斷，鄉長黃惠琴呼籲行經該路段的鄉親務必提高警覺、減速慢行，並注意現場交通管制及安全警示。圖／取自臉書社團「在地大湖人」

苗栗縣大湖鄉苗61線往香林方向路段今天凌晨發生土石坍方，交通中斷，鄉長黃惠琴呼籲行經該路段的鄉親務必提高警覺、減速慢行，並注意現場交通管制及安全警示。圖／取自臉書社團「在地大湖人」