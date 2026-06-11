影／苗栗市全民運動館預計7月開幕 鍾東錦視察體驗多項健身器材

苗栗市全民運動館興建工程去年已竣工並完成驗收，是全縣最早打造的全民運動館，現正進入最後的整備作業階段，主場館與綜合羽球館預定6月底或7月中同步開放營運。縣長鍾東錦下午視察場館，關心營運前整備進度，並帶頭體驗多項健身設施，鼓勵鄉親多培養良好的運動習慣。

縣府指出，為提升苗栗市運動設施服務量能，爭取總經費1億7527萬多元與市公所攜手打造全民運動館，盼提供民眾安全、便利且多元化的室內運動場域；其中運動部補助1億、縣府補助2000萬、餘額5000多萬元由市公所自籌，整體工程去年7月竣工，9月完成驗收。

苗栗市公所表示，全民運動館主要分兩大場域，主場館部分市公所導入專業營運管理機制，今年元月與World Gym完成營運簽約，負責場館營運管理及服務規畫；綜合羽球館於今年2月起試營運，未來將由市公所管理營運，兩大場域與設備裝修均已完成，預定7月同步開放營運。

運動館與綜合羽球館各具特色，前者規畫肌肉放鬆、心肺訓練、有氧教室、啞鈴訓練、特殊訓練、重量訓練等專區，以多元健身及體適能服務，盼滿足不同年齡層與運動族群需求，目前已召募2200多名會員；羽球館設有4座標準羽球場和1座籃球場，可視實際需求彈性調整運用，增加室內運動空間，試營運以來累計預約達1663小時，平均每月416小時。

鍾東錦下午由立委邱鎮軍、苗栗市長余文忠、苗栗市代會主席陳仁杰及代表、里長多人陪同，視察全民運動館營運前整備情形，參觀各區設備並了解器材使用方法。一行聽取市公所主秘杜英嘉及經營管理業者簡報，也在教練指導下體驗深蹲及甩壺鈴等體能訓練項目，隨後也參觀緊鄰運動館的綜合羽球館，了解試營運狀況。

鍾東錦表示，全民運動館委託世界知名品牌負責營運管理，各區的運動設施琳瑯滿目，非常齊備，有助鄉親養成良好的運動習慣。他說，現代人愈來愈長壽，但年紀大難免出現肌少症等問題，所以他平時也會在家舉舉啞鈴活絡筋骨避免肌少症。

他表示，苗栗市全民運動館是邱立委於市長任內爭取，縣府大力配合，在余市長任內竣工營運，對鄉親是一大福音；運動場館目前召募會員熱絡，羽球館租用情形也十分踴躍，顯示許多鄉親都有運動習慣，希望運動館和羽球館啟用後提供平價服務，也期待鄉親利用各項設施多運動，為自身維持良好健康。

苗栗縣長鍾東錦下午視察苗栗市全民運動館營運前的整備情形，並嘗試使用館內設備，其中舉重的空槓就有20公斤重。記者胡蓬生／攝影

立委邱鎮軍嘗試體驗舉重訓練項目，單是空槓就有20公斤重 。記者胡蓬生／攝影

苗栗市全民運動館興建工程去年竣工並完成驗收，是全縣最早打造的全民運動館，現正進入開幕前的整備作業。記者胡蓬生／攝影

苗栗市全民運動館內的羽球館目前開放試營運。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦下午由立委邱鎮軍、苗栗市長余文忠、苗栗市代會主席陳仁杰及代表、里長多人陪同，視察苗栗市全民運動館營運前的整備情形。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦下午由立委邱鎮軍、苗栗市長余文忠、苗栗市代會主席陳仁杰及代表、里長多人陪同，視察苗栗市全民運動館營運前的整備情形，市公所主秘杜英嘉簡報說明場館目前運作狀況。記者胡蓬生／攝影