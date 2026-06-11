僧多粥少！苗栗老屋6.5萬戶 老宅延壽今年僅受理2公寓、20棟透天厝

苗栗縣30年以上老屋約6.5萬戶，中央老宅延壽計畫今年第一年獲配4025萬元，縣府預計辦理2棟公寓、20棟透天住宅，6月15日至9月14日受理申請，僧多粥少，符合資格戶要把握機會。

中央2年50億元老宅延壽計畫，苗栗縣30年屋齡以上老屋占58.7%，約6.5萬戶，2年獲配約1.6億元，今年獲配4025萬元，6月15日起3個月受理申請，預計辦理2棟公寓、20棟透天住宅，申請資格、補助項目及應備文件，可至縣府工商發展處網站「補助公告專區─老宅延壽計畫補助」，電話037-558563、558564查詢。

縣府工商發展處指出，老宅延壽修繕補助4至6樓公寓住宅，包括公共空間（共有）包括增設昇降設備、樓梯間修繕、公共管線更新、老舊招牌拆除、建物立面修繕、屋頂防水隔熱、外掛空調管線，及無障礙設施改善等8項，其中室外修繕至少選3項，才可加選私人室內（專有）修繕。

6樓以下透天住宅部分，室外修繕項目包括建物立面修繕、屋頂防水隔熱、外掛空調管線及無障礙設施改善等4項，室外修繕至少選1項，才可加選室內修繕。

工商發展處長詹彩蘋指出，老屋延壽計畫受理申請截止後，再依中央規定實質審查及排序作業，六大評比項目，包括高齡及弱勢族群居住需求、建築物安全改善程度、整體街廓改善效益、節能減碳效益等指標，若評分結果相同，則依屋齡較高者優先，如屋齡仍相同，將以公開抽籤決定排序，縣府後續將委託專業團隊成立地方服務團，提供申請資格諮詢、文件準備及申請流程輔導服務。

縣長鍾東錦指出，縣府重視老宅延壽計畫，要求公開、公平、公正、透明原則執行，所有申請案件均依中央規定標準統一受理及審查，不會因送件時間早晚影響補助資格，民眾無須熬夜排隊或搶先掛件。