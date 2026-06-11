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新竹文化力登國際舞台 「艸雨田」將赴英國愛丁堡藝穗節演出

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府秘書長李安妤今天代表縣長楊文科授旗，期盼來自新竹的藝術能量持續站上國際舞台。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府秘書長李安妤今天代表縣長楊文科授旗，期盼來自新竹的藝術能量持續站上國際舞台。記者郭政芬／攝影

去年獲國家文化藝術基金會肯定，成為新竹地區首支入選Taiwan Top舞蹈類團隊的艸雨田舞蹈劇場，再傳捷報。團隊以臺法共製作品「親密近地」（Proximities）通過文化部嚴格評選，將代表台灣參加2026年英國愛丁堡藝穗節「臺灣季」演出。新竹縣政府秘書長李安妤今天代表縣長楊文科授旗，期盼來自新竹的藝術能量持續站上國際舞台。

艸雨田舞蹈劇場團長王羽靖表示，在文化部、新竹縣政府文化局及新竹縣文化基金會支持下，團隊將於8月前往英國蘇格蘭國家舞蹈中心（Dance Base），展開為期1個月、共22場演出。

艸雨田舞蹈劇場指出，愛丁堡藝穗節「臺灣季」是台灣表演藝術躍上國際的重要平台，今年已邁入第13屆，遴選程序嚴謹，須經國際策展人及專業評審多重審查後才能入選。

此次赴英演出的「親密近地」，由艸雨田與法國康舞團（Kham Company）共同製作，邀請法籍寮裔編舞家奧萊．康詹拉（Olé Khamchanla）創作，歷時兩年完成。作品曾赴新加坡、寮國等國際舞蹈平台演出，並於2025年完成台北、台中、新竹巡演共12場，也受邀參與台積心築藝術季。

奧萊．康詹拉表示，作品靈感源自疫情期間的隔離經驗，透過舞蹈探問人與人、個體與群體之間的距離與連結，重新思考當代社會中的親密與疏離。

成立於2017年的艸雨田舞蹈劇場以新竹為基地，長期推動國際合作與跨文化創作，透過邀請國際藝術家共同創作，拓展台灣舞者的身體語彙與舞台視野。團隊表示，希望藉由愛丁堡藝穗節演出，讓更多國際策展人與觀眾看見台灣當代舞蹈創作實力，持續為新竹與台灣藝術發聲。

成立於2017年的艸雨田舞蹈劇場以新竹為基地，長期推動國際合作與跨文化創作，透過邀請國際藝術家共同創作，拓展台灣舞者的身體語彙與舞台視野。記者郭政芬／攝影
成立於2017年的艸雨田舞蹈劇場以新竹為基地，長期推動國際合作與跨文化創作，透過邀請國際藝術家共同創作，拓展台灣舞者的身體語彙與舞台視野。記者郭政芬／攝影

團隊以臺法共製作品「親密近地」（Proximities）通過文化部嚴格評選，將代表台灣參加2026年英國愛丁堡藝穗節「臺灣季」演出。圖／團隊提供
團隊以臺法共製作品「親密近地」（Proximities）通過文化部嚴格評選，將代表台灣參加2026年英國愛丁堡藝穗節「臺灣季」演出。圖／團隊提供

團隊表示，希望藉由愛丁堡藝穗節演出，讓更多國際策展人與觀眾看見台灣當代舞蹈創作實力，持續為新竹與台灣藝術發聲。記者郭政芬／攝影
團隊表示，希望藉由愛丁堡藝穗節演出，讓更多國際策展人與觀眾看見台灣當代舞蹈創作實力，持續為新竹與台灣藝術發聲。記者郭政芬／攝影

新竹 英國 文化

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