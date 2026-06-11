苗栗契作越光米「半倒」近三成 部分「全倒」恐影響收割作業

受到連日降雨影響，苗栗縣部分成熟稻田也出現稻株傾倒、倒伏情形，之後將增加收割難度及收成減少；由於受損稻田主要是越光米品種，契作逾50公頃的糧商泉順食品（山水米）表示，目前苑裡鎮稻株以「半倒」情況居多，約有三成，暫不影響收割作業，但也憂心持續降雨會影響稻穀品質。

苑裡鎮農會總幹事鄭年均指出，水稻進入成熟期後，稻穗重量增加，若遇上連續降雨或強風吹襲，容易造成稻株傾斜甚至整片倒伏。由於越光米一期只需80多天就能收成，目前正值成熟期，雨水讓稻穗重量增加，且該品種植株韌性較差，苑裡地區有伏倒狀況的多為契作的越光米稻田，蓬萊米才剛出穗，並未受到這波雨勢影響。

泉順食品公司表示，今年契作的越光米約5、60公頃，目前稻穗已趨飽滿，即將進入收割期，「半倒」情況約有三成，還不至於影響收割作業，但若雨勢持續變成「全倒」，不僅影響收割也會影響稻穀品質。

通霄鎮張姓農友則說，自家契作的3公頃越光米稻田，倒伏情況約有二成左右。原本該品種產量僅約蓬萊米七成，全賴較高的保證收購價格來彌補，若後續收割困難，容易造成稻穗接觸地面後發芽、發霉或掉粒，降低產量與品質，也會直接造成收入短少。